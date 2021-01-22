افتتاح مسجد «البرش» بدمياط بعد صيانته بحضور وكيل «الدينية» بالنواب

افتتحت مديرية أوقاف دمياط، برئاسة الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، مسجد البرش بالسيالة بمحافظة دمياط، بحضور الدكتور أسامه العبد، عضو مجلس النواب، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، وأحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية، وقد تلا قرآن الجمعة القارئ الشيخ محمد نصر الشحات، وألقى وكيل الوزارة خطبة الجمعة، بعنوان «النور في القرآن الكريم».

وبهذا يصبح مجموع ما تم افتتاحه من مساجد في الربع الأخير من العام الماضي 46 مسجدا من بينها مسجد اليوم، الذي تمت له أعمال الصيانة والتجديد بتكلفة 100 ألف جنيه.

وفي وقت سابق، قررت مديرية أوقاف دمياط، برئاسة الشيخ محمد سلامة، تعقيم وتطهير مساجد المحافظة لمواجهة فيروس كورونا.

وعقد الشيخ محمد محمد عبدالفتاح سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، اجتماعا بمديري الإدارات، بحضور الشيخ هاني عنتر السباعي، مدير الدعوة، ورؤساء الأقسام، لمناقشة الالتزام بتعليمات الوزارة الخاصة بتنفيذ الإجراءات الإحترازية في المساجد من لبس الكمامة وإحضار المصلى الشخصي والتباعد وغلق دورات المياه مع استمرار النظافة والتطهير والتعقيم وغلق المسجد لغير الملتزمين بالتعليمات والتنبيه على الأئمة الالتزام بالزي والحضور بالمساجد وتنفيذ كل التعليمات بكل دقة.

ونقلت مديرية أوقاف دمياط برئاسة الشيخ محمد سلامة، عامل مسجد عثمان أباظة بالكاشف الحديد التابع لإدارة أوقاف الزرقا لمخالفته التعليمات وتمكينه من دخول جنازة فى المسجد المذكور ظهر اليوم الثلاثاء للصلاة عليها وتم تحرير مذكرة لعرضها على الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.

ونبه سلامة على كافة العاملين بأوقاف دمياط من الأئمة والإداريين ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال بالديوان العام وجميع الإدارات باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد التي نبهت عليها وزارة الصحة حفاظا على حياة المواطنين وصحتهم كما نبه على مديري الإدارات، مشددا على ذلك كل في نطاق عمله.