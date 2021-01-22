الكشف على أكثر من ألف حالة طبية وبيطرية بثالث أيام قافلة حلايب وشلاتين

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أن قافلة الجامعة الشاملة لمدن شلاتين وحلايب وأبو رماد، واصلت أعمالها لليوم الثالث على التوالي بمدينة شلاتين للكشف الطبي وتقديم العلاج المجاني وتحويل العديد من الحالات للمستشفيات الجامعية، وإجراء الكشف الطبي على الماشية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من خلال قافلة الجامعة الطبية البيطرية.

وأكد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، أن الجامعة حريصة على التواجد سنويا في هذه البقعة الغاليه من أرض الوطن، والتواصل مع أهلها بصفة مستمرة وتوفير الرعاية الشاملة لهم، ويأتي هذا أيضا مع حرص الجامعة على تقديم التوعية والخدمات الصحية بالمجتمع وأداء رسالتها التنموية والخدمية بالمناطق الأكثر احتياجا.

وأضاف رئيس الجامعة، أن القافلة الطبية قدمت الكشف والعلاج في اليوم الثالث بمستشفى شلاتين لعدد 427 حالة في تخصصات مختلفة في العظام، و46 حالة، وفي الجلدية 46 حالة، و34 حالة أطفال، و50 حالة باطنة، و44 حالة رمد و35 حالة أنف وأذن، وجراحة عامة 16 حالة و 15حالة مسالك بولية، و15 حالة صدرية، وأمراض النساء 21 حالة، وإجراء أشعة سونار لعدد 55 حالة ومخ وأعصاب 14 حالة، وإجراء أشعة مقطعية لعدد 11 حالة وجراحة تجميل لثلاث حالات، وحولت القافلة الطبية 8 حالات، منها 4 حالات رمد، وحالة جلدية، وحالة مخ وأعصاب، وحالة أنف وأذن وحالة لجراحة التجميل.

وأشار رئيس الجامعة أن القافلة أجرت الكشف الطبي بقرية أبرق لعدد 43 حالة أطفال و25 حالة جهاز هضمي، و18 حالة جلدية. وقامت قافلة طب الفم والأسنان بتوقيع الكشف الطبي على عدد 22 حالة.

وأضاف الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة الطبية البيطرية، قدمت خدماتها بمدينة شلاتين في اليوم الثالث حيث قامت بمناظرة 845 حالة ماشية، منها في الباطنة 136 حالة أبل، و273 حالة أغنام، و386 ماعز، وإجراء جراحة وتخدير لعدد لثلاث حالات أبل و 25 حالة أغنام و8 حالات ماعز، وإجراء عملية التوليد والتناسليات لعدد 12 حالة أغنام وخمس حالات ماعز، مشيرا إلى أن القافلة قدمت العديد من المواد الغذائية وعقد العديد من ندوات التوعيه الصحيه والرياضيه والبيئية وإجراء العديد من اللقاءات مع أهالى المنطقة لمعرفة المشكلات والاحتياجات الطبية لهم.

ويشارك في القافلة الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة السابق، والدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وأساتذة كليات الطب والطب البيطري، والتربية الرياضية، والتمريض، وطب الفم والأسنان.