مناظرة 387 حالة طبية بشرية و1397 بيطرية في قافلة بحلايب وأبو رماد

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أن قوافل الجامعة الطبية والبيطرية تواصل أعمالها، في حلايب وشلاتين وأبو رماد لليوم الثاني على التوالي.

وأكد رئيس الجامعة حرص الجامعة على التواصل مع أهل حلايب وشلاتين وتوفير الرعاية الشاملة لهم مشيرا إلى أن الجامعة تقوم بدعم التوعية والخدمات الصحية بالمجتمع المصري وأداء رسالتها التنموية والخدمية، خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا من خلال تنظيم القوافل التنموية الشاملة والاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة في الجامعة بمختلف المجالات.

وأوضح رئيس الجامعة أن إجمالي عدد الحالات التي تم توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج لها بمدينة حلايب 150 حالة بواقع 37 حالة باطنة ، و22 حالة جلدية ، و 34 حالة عظام و20 حالة أنف وأذن و14 حالة أمراض نساء، و15 حالة أمراض صدرية، و3 حالات جراحة عامة و 5 حالات مسالك بولية.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تم توقيع الكشف الطبي عليها بمنطقة أبو رماد بلغت 237 حالة بواقع 53 حالة باطنة، و27 حالة جلدية، و20 حالة عظام و31 حالة أنف وأذن و19 حالة امراض نساء ، و 4 حالات أمراض صدرية ، و7 حالات جراحة عامة و20 حالة رمد وحالتان مخ واعصاب و 19 حالة اطفال وحالة امراض تناسلية ، كما قامت قافلة جامعة جنوب الوادي بمشاركة أطباء كلية طب الفم والأسنان بقنا بالكشف على 34 حالة أسنان.

وأضاف رئيس الجامعة أن القافلة قامت بتوزيع مواد غذائية تشمل 20 طنا من الدقيق و7 أطنان من السكر و350 كرتونة زيت و600 كيلو عسل و600 بطانية بمنطقة حلايب وجبل علبة بأبو رماد.

وأكد الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن القافلة البيطرية واصلت أعمالها أيضاً بمنطقة حلايب وأبو رماد حيث قامت بتقديم الخدمات العلاجية والتحصينات اللازمة لعدد 1397 حالة حيث بلغت حالات الباطنة 1365 حالة منها «468 إبل و 367 أغنام و510 ماعز»، بينما بلغت حالات الجراحة والتخدير 24 حالة بينها 22 حالة أغنام وحالتان إبل، بينما بلغت حالات التوليد والتناسليات 8 حالات منها 6 حالات أغنام وحالتان ماعز.

ونوه نائب رئيس الجامعة إلى إقامة ندوة تثقيفية عن الرياضة وعلاقتها بفيروس كورونا بقصر ثقافة أبو رماد تناولت تأثير ممارسة الأنشطة الرياضية على تقوية المناعة وطرق ممارسة التدريبات الرياضية داخل المنازل مع حث الحاضرين على التباعد واتخاذ الإجراءات الاحترازية حاضر فيها الدكتور عبد الحق سيد وكيل كلية التربية الرياضية بالجامعة.