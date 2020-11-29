الفيومي: قانون المحال العامة هدفه ضبط الشارع التجاري

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس النواب، إن قانون تراخيص المحال العامة أعطى مواعيد تشغيل وإغلاق محددة للمحال العامة طبقا للقانون الجديد، والتي سيلتزم بها كافة المحال القديمة منها والجديدة بلا استثناء.

وأضاف "الفيومي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه لا يوجد فوضى في فتح المحال التجارية أو إغلاقها في أي دولة حول العالم إلا في مصر، وكذلك جرى المناقشة على أفضل المواقيت لفتح وإغلاق المحال العامة، وتم إدراج توصيات للجنة العليا للتراخيص والذي سيمثل رأي شريحة كبيرة من المواطنين وأصحاب المحال العامة.

وأوضح أن القرار متوازن وجرى دراسته لفترة طويلة، حيث سيحق للجنة التعديل وتغيير مواعيد الفتح والإغلاق بما تراه مناسبا للسوق المصري والمواطنين: "القرار مش جامد، ومرن تماما، وهيبدأ تطبيقه بعد بكرة وهنقيس الأثر التشريعي للقرار من انضباط للشارع التجاري وحتى تكون هناك فرصة للمدن في تنظيف الشوارع ويكون هناك حالة انضباط في الشارع".

وأكد أن الكافيهات والمطاعم تم تحديد مواعيد خاصة بالفتح والإغلاق لها، كما تم تحديد مواعيد خاصة للمحال المقلقة للراحة حتى يستطيع المواطنين النوم وعدم الإزعاج.

وأشار إلى أن عقوبة المخالف في المرة الأولي تستوجب إغلاق المحل لمدة محددة، وفي حال تم رصد مخالفة ثانية له فسيتم إلغاء الترخيص له بشكل تام.

وتابع: "لا يوجد قرار على مستوى العالم يرضي كل الناس، وكل واحد بيبص للقانون من وجهة نظره، وإحنا هدفنا من القانون إعادة الضبط في الشارع المصري وتوفير الراحة والأمان".