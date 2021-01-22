بعد نشر قصته في «الوطن».. الإمام الأكبر يلتقي أصغر مؤذن في مصر

فى استجابة سريعة من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لما نشر في جريدة "الوطن"، الأربعاء الماضي، التقى الإمام الأكبر اليوم الجمعة، الطفل أحمد سيد قاسم أصغر مؤذن في مصر، الذي انتشر فيديو له مؤخرا يؤذن في أحد المساجد بصوت عذب وشجي.

وكان الطفل أحمد سيد قاسم قال في حواره مع "الوطن" إنه يتمنى لقاء شيخ الأزهر، وهو ما استجاب له اليوم الدكتور أحمد الطيب، حيث التقى المؤذن الصغير وأسرته داخل ساحة الشيخ الطيب في منطقة القرنة بالبر الغربي للأقصر.

وخلال اللقاء، أشاد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بأداء وصوت المؤذن الصغير وطالبه أن يستمر ويتطور ليصبح قارئاً ومؤذنا معروفا وأن يهتم بحفظ القرآن والأحكام وبدارسته.

وقال أحمد سيد قاسم لـ"الوطن"، إنه في غاية السعادة لتلبية شيخ الأزهر أمنيته بهذه السرعة، مشيرا إلى أنه لم يكن يتوقع ذلك، ولكن جاء الرد سريعا.