وزير الصناعة السوداني: تعزيز الشراكة الصناعية مع مصر من خلال القطاع الخاص

أكد وزير الصناعة والتجارة السوداني، مدني عباس مدني، أن عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري السوداني المشترك، يمثل ركيزة أساسية نحو تحقيق مستهدفات مسؤولي البلدين الشقيقين، لإحداث طفرة في معدلات التبادل التجاري وتعزيز الشراكة الصناعية من خلال القطاع الخاص المصري والسوداني.

وقال «مدني» إن كلا البلدين يمتلكان موارد وإمكانات كبيرة يجب تعظيم الاستفادة منها وبصفة خاصة في إقامة مشروعات مشتركة تنعكس آثارها إيجابا على الاقتصادين المصري والسوداني على حد سواء.

وأشار وزير التجارة السوداني إلى أن مسؤولي البلدين يدعمان هذا المجلس لأهمية دوره في تحقيق التكامل الاقتصادي المشترك، مطالبا أعضاء المجلس بضرورة البدء فورا في بحث نوعية المشروعات التي يمكن إقامتها بالتعاون مع نظرائهم من الجانب المصري.