مورجان: «الترامبية» هي التي تهدد بايدن وليس ترامب نفسه

اعتبر الباحث والمحل السياسي المقيم في واشنطن، مايكل مورجان، أن ما يمثل تهديدا للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، ليس سلفه الرئيس السابق دونالد ترامب، وإنما ما يعرف بـ «الترامبزم أو الترامبية»، أو بمعنى آخر طريقة ترامب في السياسية والتفكير.

وقال مورجان، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «ترامب خلق حالة سياسية في المجتمع الأمريكي مختلفة عن جميع الحالات التي شهدها المجتمع الأمريكي قبل ذلك»، لافتا إلى أنه «رغم أنه رحل بجسده إلا أن فكره سيظل موجودا لفترة طويلة في واشنطن، وسيظل محل مقارنات مع بايدن في ملفات كثيرة منها الصين وإيران وروسيا ومنطقة الشرق الأوسط والحرب التجارية مع الصين، وهذه المقارنة ستضع بايدن تحت ضغط كبير جدا في هذه الفترة».

وأضاف: «رغم أن ترامب كان يفكر في الترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2024، إلا أنه من الواضح أن هذا الطريق سيتم إغلاقه في وجهه لو تم عزله في مجلس الشيوخ بعد أن أصبح للديمقراطيين الأغلبية في المجلس، ولكن أعتقد هنا أنه سيأتي في صورة حزب جديد أو مجموعة جديدة، ليس بنفسه بالطبع وإنما من خلال أولاده».

وبالرغم مما سبق، دعا مورجان الأمريكيين للتوحد، قائلا: «أعتقد أنه طالما أن مؤسسات الدولة الأمريكية قررت أن جو بايدن هو الرئيس، فعلى الجميع في الولايات المتحدة أن يعطوا فرصة للرئيس الجديد جو بايدن لأن يوحد أو يجمع الأمريكان تحت هدف واحد، وفي المقابل أتمنى أن يستغل بايدن أيضا هذه الفرصة ويحقق مطالب الشعب الأمريكي كله وليس فقط مطالب حزبه»، حسب قوله.