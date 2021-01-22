إعدام 12 طن «تامول» بمدفن الناصرية غربي الإسكندرية

أعدمت إدارة المخلفات الخطرة بمدفن الناصرية غرب الإسكندرية، اليوم، برئاسة محمد عبد الله، 12 طنا من مخدر التامول بمركز الناصرية للمخالفات الخطرة، التابع لمحافظة الإسكندرية بشكل آمن، بحضور جميع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لجميع الجهات التنفيذية، بالمحافظة بضرورة توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وقال «الشريف» إن جميع أجهزة المحافظة تعمل متكاتفة، على قدم وساق لحماية أمن وسلامة المواطنين، مشيرا إلى أنه بمجرد ورود ضبطية من ميناء الإسكندرية بوجود «كونتينر» يحتوي على هذا الكم الكبير من السموم القاتلة والمهددة لحياة أبنائنا، إذ قامت أجهزة المحافظة بشكل فوري وعاجل باعدام هذه السموم حفاظا على أمن وسلامة أبنائنا.

وأضاف الشريف، في تصريحات صحفية له اليوم، أن مركز الناصرية للمخالفات الخطرة هو المركز الوحيد المعتمد على مستوى الجمهورية لإعدام المخلفات الخطرة، ويقع بمنطقة نجع حبون ببرج العرب وهي منطقة آمنة وبعيدة تماما عن المواطنين، وعلى مساحة 37 فدان، ومجهز بشكل كامل وآمن لإعدام هذا النوع من المخلفات.

كما أشرفت إدارة المخلفات الخطرة المسؤولة عن مدفن الناصرية، بالتعاون مع وكيل النيابة، على عملية إعدام 12 طنا من مخدر التامول، وحتى الانتهاء تماما من إعدام كامل الكمية.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن هذا يأتِ هذا في إطار حرص محافظة الإسكندرية على سلامة وأمن المواطن، ولعدم نشر السموم التى تعرض حياة المواطنين وأمنهم للخطر، حيث الحفاظ على سلامة وصحة وعقول الشباب والمواطنين في جمهورية مصر العربية.

وأشار إلى أنه لا تهاون من قبل قوات الأمن علي من ييبع هذه السموم بين الشباب، كما ستقوم المحافظة بعملية الإشراف الكامل والتأكد من التخلص من هذه السموم نهائيا.