إعدام 12 طن «تامول» بمدفن الناصرية غربي الإسكندرية
كتب:
مروة مرسى
05:55 م | الجمعة 22 يناير 2021
محافظة الإسكندرية تعدم ١٢ طن من مخدر التامول بمدفن الناصرية للمخلفات الخطرة.
أعدمت إدارة المخلفات الخطرة بمدفن الناصرية غرب الإسكندرية، اليوم، برئاسة محمد عبد الله، 12 طنا من مخدر التامول بمركز الناصرية للمخالفات الخطرة، التابع لمحافظة الإسكندرية بشكل آمن، بحضور جميع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لجميع الجهات التنفيذية، بالمحافظة بضرورة توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
وقال «الشريف» إن جميع أجهزة المحافظة تعمل متكاتفة، على قدم وساق لحماية أمن وسلامة المواطنين، مشيرا إلى أنه بمجرد ورود ضبطية من ميناء الإسكندرية بوجود «كونتينر» يحتوي على هذا الكم الكبير من السموم القاتلة والمهددة لحياة أبنائنا، إذ قامت أجهزة المحافظة بشكل فوري وعاجل باعدام هذه السموم حفاظا على أمن وسلامة أبنائنا.
وأضاف الشريف، في تصريحات صحفية له اليوم، أن مركز الناصرية للمخالفات الخطرة هو المركز الوحيد المعتمد على مستوى الجمهورية لإعدام المخلفات الخطرة، ويقع بمنطقة نجع حبون ببرج العرب وهي منطقة آمنة وبعيدة تماما عن المواطنين، وعلى مساحة 37 فدان، ومجهز بشكل كامل وآمن لإعدام هذا النوع من المخلفات.
كما أشرفت إدارة المخلفات الخطرة المسؤولة عن مدفن الناصرية، بالتعاون مع وكيل النيابة، على عملية إعدام 12 طنا من مخدر التامول، وحتى الانتهاء تماما من إعدام كامل الكمية.
وأكد محافظ الإسكندرية، أن هذا يأتِ هذا في إطار حرص محافظة الإسكندرية على سلامة وأمن المواطن، ولعدم نشر السموم التى تعرض حياة المواطنين وأمنهم للخطر، حيث الحفاظ على سلامة وصحة وعقول الشباب والمواطنين في جمهورية مصر العربية.
وأشار إلى أنه لا تهاون من قبل قوات الأمن علي من ييبع هذه السموم بين الشباب، كما ستقوم المحافظة بعملية الإشراف الكامل والتأكد من التخلص من هذه السموم نهائيا.