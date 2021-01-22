السيسي لطلاب الشرطة: اشكروا أسركم بالنيابة عني لأنهم قدموكم لمصر

عرضت القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية عبر منصة «يوتيوب»، مقطع فيديو لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم الجمعة، لأكاديمية الشرطة، إذ اطلع على منظومة تدريب الطلبة وفق أحدث برامج وأساليب التدريب الأمني على مستوى العالم.

وهنأ الرئيس طلاب كلية الشرطة بعد شهر من انضمامهم لها، مشددًا على أن قوات الشرطة تقوم بمهمة مقدسة في حفظ الأمن والاستقرار في الدولة المصرية وبذلت جهودًا كبيرًا وقدمت تضحيات كبيرة في السنوات السابقة.

أهنئكم على الانضمام والنجاح في المرحلة الأولى

وأضاف: «وجودكم له معنى كبير، لأنكم تشاركون ومستعدون لتقديم كل شيء من أجل الحماية والحفاظ على كل المصريين.. أهنئكم على الانضمام والنجاح في المرحلة الأولى، وأتمنى أن تكونوا موفقين دائمًا، وأعي تماما أن أسركم تزوركم اليوم، فبلغوهم تحياتي واشكروهم بالنيابة عني وكل المصريين بأنهم أعدوكم بشكل جيد ولم يبخلوا عن تقديمكم لمصر، لكي تكونوا ذخرا وحماية وأمنا لها».

وتابع الرئيس موجهًا حديثه إلى طلاب كلية الشرطة: «خلوا بالكم من نفسكم عشان ظروف الجائحة، كل سنة وانتو طيبين وأشكركم وأتمنى لكم كل التوفيق، حفظكم الله ومصر من كل شر وسوء .. شكرا جزيلًا».