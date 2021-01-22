السيسي يقبل رأس والدة أحد طلاب الشرطة عقب دعائها له: «عايشين بدعواتكم»

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على لقاء أهالي طلبة وطالبات أكاديمية الشرطة خلال زيارته لها اليوم، وقال الرئيس، خلال لقائه بالأهالي: «لما عرفت إن الكلية عاملة استقبال لحضراتكم بعد مرور شهر على الدراسة، قلت فرصة أسلم عليكم، وأشكركم، بنفسي باسمي واسم كل المصريين متشكرين على إعدادكم لأبنائكم».

وقالت إحدى السيدات والدة أحد طلاب الأكاديمية: «بنحبك يا ريس.. بنحبك يا عزيز مصر.. ربنا يخليك لينا يا ريس»، ليرد الرئيس: «تصدقي بالله.. إحنا عايشين بدعواتكم»، لترد السيدة: «في كل صلاتي بدعيلك».

واحتفت سيدة أخرى بلقاء الرئيس، قائلة: «تحيا مصر بيك.. تحيا مصر بيك.. أنت اللي رفعت راسنا للسما يا ريس»، ليرد الرئيس: «ربنا رافع راسنا».

وقالت إحدى أولياء أمور الطلاب، كبيرة في السن: «النهاردة يوم جميل.. أحلى يوم في تاريخ حياتي.. كان نفسي أشوفك، ولما ألقى حد يقابلك أقول إشمعنى أنا.. ربنا كتبهالي».

وعقب الرئيس السيسي على حديثها له، قائلاً: «تسمحيلي أبوس رأسك»، ليقبلها، وتقول السيدة: «ربنا يبارك في عمرك، ده أنا عمري طال كدة».

وقال الرئيس لأولياء الأمور، الذين يقدر عددهم بالمئات: «اعذروني مش قادر أسلم عليكم كلكم، وكنت أتمنى ده.. أنتم أهلي وناسي».