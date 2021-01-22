ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في السعودية 365988 حالة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 213 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 365988 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

وقالت الصحة السعودية، إنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 6346 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة، إلى تسجيل 188 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من كورونا إلى 357525 حالة.

ارتفاع وفيات كورونا في الإمارت إلى 776 حالة

وفي الإمارات، أعلنت وزارة «الصحة ووقاية المجتمع»، تسجيل 3552 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 270810 حالة.

‎وقالت الصحة الإماراتية، إنه تم تسجيل وفاة 10 حالات، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 776 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الإماراتية الرسمية «وام».

وأشارت الوزارة الإماراتية، إلى تسجيل 3945 حالة شفاء من كورونا ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى 243267 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية، أنه تم تقديم 93004 جرعات من اللقاح المضاد لكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 2339073 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 23.65 جرعة لكل 100 شخص.

وكانت وزارة الصحة الإماراتية، أعلنت أمس الخميس، تسجيل لقاح «سبوتنيك V» الروسي ضد كورونا، للاستخدام الطارئ، وهو ثالث لقاح يتم تسجيله واعتماده في الإمارات.

ووفقا للموقع الرسمي للقاح الروسي على الإنترنت، أن فعالية اللقاح ضد الحالات الصعبة والوخيمة للعدوى بكورونا وصلت إلى 100%.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل 263 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 148363 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 244 .

وقالت الصحة القطرية في بيان، إنه تم تسجيل 141 حالة شفاء من كورونا، لتصلل الحصيلة الإجمالية لحالات التعافي من الفيروس إلى 144619.