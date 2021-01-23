شطر جثته نصفين بالساطور.. القصة الكاملة لمقتل تاجر في الهرم

قبل ثلاثة أيام خرج تاجر شاب مستقلا دراجة نارية لتحصيل مبالغ مالية من التجار، متعلقة ببضاعة يتجار بها هو وشقيقه، كانت رحلة التاجر الشاب روتينية يجريها بشكل يومى، فهى تعتبر وظيفته فى المحل الذى يملكه هو وشقيقه بمنطقة الهرم فى الجيزة، إلا أن التاجر الشاب لم يعد وطال غيابه لأكثر من يوم، فاضطر شقيقه الأكبر 30 سنة، إلى البحث عنه خاصة أن القلق استبد به عندما لاحظ أن هاتف شقيقه مغلق باستمرار منذ خروجه لتحصيل أموالهما لدى التجار.

بلاغ لقسم شرطة الهرم

قرر شقيق التاجر إبلاغ الشرطة فتوجه إلى قسم شرطة الهرم وأبلغ عن اختفاء شقيقه الأصغر 24 سنة، تاجر، فتم تحرير محضر تغيب على الفور والبدء فى إجراءات البحث والتحرى، بعد إخطار قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، وتم تشكيل فريق موسع من رجال المباحث لكشف غموض الغياب.

تتبع هاتف القتيل

ذكر شهود عيان لرجال المباحث، أن المتغيب شوهد آخر مرة مع أحد التجار فى المنطقة، فتمت مراقبته وإجراء التحريات حوله وتبين أن هناك شبهة جنائية وراء غياب التاجر، فتم تكثيف التحريات التى أكدت وجود شبهة جنائية بالفعل خاصة بعد أن تم تتبع هاتف المتغيب وتبين أن آخر مكان التقط فيه الهاتف إشارة كانت فى منزل التاجر الذى شوهد معه لآخر مرة.

ذبحه وشطر جثته بالساطور

كان المجنى عليه قد توجه إلى المتهم لمطالبته بالدين، لكن الأخير خدعه وطلب منه مرافقته لمنزله لإعطائه المبلغ، وفى المنزل قام بخنقه بكوفيه وذبحه بسكين ثم أمسك بساطور وقسم جثته لنصفين، ووضع كل نصف فى جوال وألقاهما فى مقلب قمامة ومعهما هاتفه المحمول، الذى قام بغلقه، ثم عاد ونظف شقته من آثار الدماء واستولى على دراجة المجنى عليه والنقود التى كانت بحوزته.

القبض على المتهم

تم القبض على المتهم الذى اعترف باستدراجه المجنى عليه إلى مسكنه بزعم سداد الدين وعقب وصوله أجهز عليه بخنقه بكوفيه كان يرتديها المجنى عليه فأودى بحياته ثم قام بوضع جثه المجنى علية وهاتفه المحمول داخل جوالين ونقلهما إلى أحد مقالب القمامة واستولى على مبلغ مالي كان بحوزة المجنى عليه ودراجته النارية.

أرشد المتهم عن الدراجة النارية والجثة وسلم المبلغ المالى وتمت إحالته للنيابة التى اصطحبته لتمثيل الجريمة وسط حراسة مشددة وأمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.