محافظ مطروح: 160 طن جبس زراعي لزيادة إنتاج التمور والزيتون بسيوة (صور)

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن هناك اهتمام من القيادة السياسية بمحافظة مطروح بواحة سيوة، والعمل على تنميتها في جميع القطاعات المختلفة، وعلى رأسها قطاع الزراعة، وقطاع الري، وقطاع السياحة والآثار، والحفاظ على الطبيعة البيئية التي تتميز بها الواحة عن غيرها من واحات مصر.

وأضاف «شعيب»، اليوم الأحد، إن نتائج زيارات عدد من الوزراء مؤخرا لمحافظة مطروح، ومنها وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير الموارد المائية والري، ووزير السياحة والآثار، تعود نتائجها حاليا على تنمية المحافظة وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين خاصة في المجال الزراعي.

وأشار إلى أن إدارة سيوة الزراعية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيوة، تسلمت كمية من الجبس الزراعي بلغت 160 طنا، بإدارة تحسين الأراضي بسيوة كمطلب للمزارعين خلال زيارة وزير الزراعة لواحة سيوة في نوفمبر الماضي.

وصرح العميد عصام عبد الغني، رئيس مركز ومدينة سيوة، بأننا انتهينا، اليوم الأحد، من استلام 160 طن جبس زراعي، بالتنسيق والتعاون بين رئاسة مركز ومدينة سيوة وإدارة تحسين الأراضي بسيوة، وذلك لتحسين خواص التربة لمزارع سيوة، وأن ذلك ضمن حصاد نتائج زيارة السيد القصير، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، للواحة في شهر نوفمبر الماضي، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على التنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية بهدف تنمية سيوة الشاملة في جميع المجالات، وتلبية مطالب المواطنين في توفير كميات الجبس الزراعي بأسعار مخفضة في متناول الجميع.

وتفقد رئيس مدينة سيوة، شاحنات الجبس الزراعي التي وصلت إلى سيوة والواردة إلى الواحة من مخازن وزارة الزراعة، يرافقه أحمد باغي، سكرتير مجلس مدينة سيوة، والمهندس يوسف سليمان، مدير مكتب جهاز تحسين الأراضي بسيوة.

وقال إنه سيتم توزيع الجبس الزراعي الذي وصل إلى سيوة، على جميع المزارعين، في الواحة للاستفادة منها في الأراضي الزراعية والجناين المزروعة بأشجار نخيل التمر، وأشجار الزيتون والزراعات الأخرى كالخضورات والفواكه، وذلك لتقوية الأراضى وتنمية الزراعات المختلفة التي تتميز سيوة بزراعتها، مما ينعكس ذلك على إنتاج المحاصيل الزراعية ويساهم في زيادة الإنتاج.