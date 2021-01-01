محافظ مطروح يتابع مشروعات «حياة كريمة» بالضبعة تمهيدا لافتتاحها (صور)

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تنفيذ أعمال مبادرة «حياة كريمة» بالمرحلة الأولى في قريتي سيدي شبيب وزاوية العوامة بمركز ومدينة الضبعة، وذلك لافتتاح المشروعات بهما خلال الأيام المقبلة.

ووجه محافظ مطروح، اليوم الجمعة، كلا من: المهندس حسين السنيني، مدير إدارة تنمية القرية بمحافظة مطروح، ومنسق عام مبادرة «حياة كريمة»، والعميد محمد فوزي، رئيس مركز ومدينة الضبعة، والمهندس محمد عبد العزيز، عضو بمديرية الإسكان والمرافق بمطروح، لمتابع المبادرة على أرض الضبعة.

وتفقد المهندس حسين السنيني، منسق «حياة كريمة» بمطروح، الأعمال الجارية حاليا من المشروعات المختلفة، التي يُجرى تنفيذها من خلال المبادرة في الضبعة، موجها بسرعة الانتهاء من هذه المشروعات، والتأكد من الجودة والمواصفات المطلوبة، بالتنسيق مع الجهات المنفذة.

وأعلن السنيني، أن ضمن مشروعات المبادرة الانتهاء من إنشاء 9 خزانات لجمع مياه الأمطار في قرية زاوية العوامة، والانتهاء من إنشاء عدد 9 خزانات أخرى في قرية سيدي شبيب بمركز الضبعة، بإجمالي 18 خزان تجميع لمياه الأمطار خلال موسم الشتاء، وذلك تحت الإشراف الفني لمديرية الإسكان، للاستفادة من حصاد مياه الأمطار فى القرى والنجوع والتجمعات السكانية التابعة لها فى صحراء مطروح، التي تم امتلاؤها جميعا بمياه الأمطار.

وقال السنين، إن محافظ مطروح وافقت على تجديد أرضية النجيلة الصناعية في ملعب مركز شباب الوحدة المحلية لقرية «حسنبك» الذي تم الانتهاء من رفع كفاءة المبنى وتطوير مدخله، ومعاينة مدخل مدرسة أولاد هيوب، تمهيدا لرصفه وتشجيره وتركيب أعمدة إنارة بمدخل المدرسة، كما انتهت المبادرة من أعمال بناء المدرسة بنسبه 95%، التي يُجرى بناؤها تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية بفرع مطروح، وكذلك التنسيق لتركيب أعمده إنارة كهرباء لمدخل قريتي زاوية العوامة وسيدي شبيب، ضمن الاستعداد والتجهيز للافتتاح القريتين، ومتابعة الانتهاء من إنشاء سور خارجي لعدد 3 فصول إعدادي في مدرسة زاوية العوامة.

جدير بالذكر، أن مشروعات «حياة كريمة» بمطروح بتوجيهات من القيادة السياسية، ويقوم محافظ مطروح بدعمها وزيادة الأعمال بها، طبقا لمدى الاحتياج لها في القرى التي تدخل ضمن المبادرة في الضبعة والمراكز والمدن الأخرى، وذلك لخدمة أهالي مطروح الأكثر احتياجا.