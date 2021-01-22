أحمد عزمي: أول مرة شفت فيها يحيي الفخراني قفلت الباب في وشه من «الخضة»

كشف الفنان أحمد عزمي عن كواليس لقائه الأول بالنجم الكبير يحيي الفخراني، موضحًا أن فريق عمل مسلسل «عباس الأبيض في اليوم الأسود»، كانوا قد تحدثوا معه بغرض إجراء مقابلة عمل مع مخرج المسلسل الراحل نادر جلال، لعرض إحدى شخصيات المسلسل عليه، مشيرا إلى أنه وقتها لم يكن يعلم من هو بطل المسلسل، وحين ذهب إلى مكان المقابلة، فتح الباب ليتفاجىء بالنجم الكبير يحيي الفخراني أمامه، فلم يجد ما يفعله سوا إغلاق الباب من جديد، بسبب شعوره بـ «الخضة».

بفتح الباب لقيته في وشي رحت قافل تاني

وقال «عزمي»، خلال لقائه الجمعة مع برنامج «3 ستات»، المذاع على شاشة «صدى البلد»: «بفتح الباب لقيت يحيي الفخراني في وشي، رحت قافل تاني على طول من الخضة»، مضيفًا أن النجم ضحك كثيرًا حينها، ولافتًا أنه يمتلك ضحكة تدخل إلى القلب مباشرة.

وأوضح الفنان الشاب، أن النجم القدير حينها طلب منه القدوم، وأخبره أنه شاهد فيلمه «الأبواب المغلقة»، وأعجب بأدائه، ولهذا يرغب في ضمه لفريق عمل مسلسله الجديد حينها «عباس الأبيض في اليوم الأسود».

يعتبر علاقته صداقة مع يحيي الفخراني وتعلم منه الإنضباط

وأشار «عزمي»، إلى أن علاقته التي يعتبرها صداقة مع النجم القدير، بدأت من هذا العمل، ومؤكدًا على أنه يحبه بشكل كبير، وتعلم منه الإنضباط بالأخص، لأنه لا يتذكر يومًا ذهب فيه إلى موقع التصوير ولم يجده، مشددًا أن هذا أكبر درس تعلمه منه، فنجم في حجمه من المفترض ألا يكون بهذا الالتزام الكبير في المواعيد والإنضباط بها.

وأكمل، خلال كل الأعمال التي جمعتهما، كان يحرص دائمًا على الدخول في مناقشات معه حول مسيرته الفنية، وكيف نجح في أن يحول نفسه من كوميديان قبل أن يُحصر في نوعية هذه الأدوار، إلى ممثل درامي عظيم جدا، وفي نفس الوقت إستطاع أن يحافظ على الجزء الكوميدي اللطيف الذي يحبه الناس منه.

يذكر أن مسلسل «عباس الأبيض في اليوم الأسود» أنتج عام 2004، وجاء من تأليف يوسف معاطي وإخراج نادر جلال، وشارك في بطولته إلى جوار «الفخراني»، الفنانين عزت أبو عوف، ماجدة زكي، نهال عنبر، أحمد عزمي، دنيا سمير غانم، أحمد سعيد عبدالغني ومروة عبدالمنعم.