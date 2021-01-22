أحمد عزمي في رسالة إلى روح خالد صالح: «كان صديق وأخ وأب»

وجه الفنان أحمد عزمي، رسالة إلى روح الفنان الراحل خالد صالح، مؤكدًا أنه كان بالنسبة له كالصديق والأخ والأب.

وقال «عزمي»، خلال لقائه الجمعة مع برنامج «3 ستات»، المذاع على شاشة «صدى البلد»: «أنا عايز أوجه رسالة لروح الفنان الراحل خالد صالح»، مضيفًا «الأستاذ خالد كان صديق وأخ وأب، وحاجات كثيرة أوي أوي».

ودعى الفنان الشاب للفنان الراحل، متمنيًا أن يرحمه الله برحمته، ويباركله في نجله الفنان الشاب أحمد خالد صالح.

وجه رسالة أخرى إلى نجل الفنان الراحل

وحرص على توجيه رسالة لنجل الفنان الراحل أيضًا، مؤكدًا فيها أن الجميع يحبون والده وفخورين به، ويرونه قيمة كبيرة من قيم المجتمع المصري.

وكان قد شارك «عزمي»، الفنان الراحل خالد صالح في العديد من الأعمال الفنية الدرامية، كان من بينها مسلسلات «سلطان الغرام»، «موعد مع الوحوش».

في حين كان قد رحل خالد صالح عن دنيانا، في الربع الأخير من عام 2014، بالتحديد في 25 سبتمبر 2014، بعد صراع مع المرض، لم يستمر طويلًا، ومسيرة فنية قدم خلالها ما يقرب من 70 عملا فنيًا، مابين السينما والدراما والمسرح والإذاعة، حيث قدم 16 مسلسلا، 32 فيلم، 5 مسرحيات، بالإضافة إلى عدد ليس بالقليل من المسلسلات الإذاعية.

كريمة مختار أم للجميع

وخلال نفس اللقاء، تحدث الفنان الشاب أيضا عن الفنانة الراحلة كريمة مختار، التي شاركها بطولة مسلسل «يتربي في عزو»، إلى جوار بطل العمل النجم القدير يحيي الفخراني، ومجموعة أخرى من الفنانين، مؤكدا أنها كانت تجربة سعيدة أن يجتمع في عمل واحد مع الفنانة الراحلة.

وصرح أنها كانت تتعامل مع جميع أبطال وممثلي المسلسل كأم حقيقية، تحرص دائما على الإهتمام بهم والإطمئنان عليهم، ولا تترد في نصحهم دائما، كاشفا أنها كثيرا ما لمته على تدخينه السجائر، وطالبته بالاستغناء عن تلك العادة.