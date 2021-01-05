لو فاتتك.. اعرف مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ الحلقة 8 وتردد القنوات العارضة

على مدار الأسابيع القليلة الماضية، استطاع مسلسل لؤلؤ، بطولة الفنانة مي عمر، أن يحتل تريند موقع البحث العالمي جوجل، بسبب أحداثه التي تروي قصة كفاح فنانة من دار الأيتام، إلي واحدة من أكبر فنانات العرب.

واستمرارا للخدمات التي تقدمها جريدة «الوطن» تستعرض ملخص أحداث مسلسل لؤلؤ حتى الآن، ومواعيد عرض المسلسل الدرامي، وتردد القنوات الناقلة للعرض..

ملخص مسلسل لؤلؤ الحلقة 8

وبسبب الأحداث السابقة، احتلت الحلقة 8 من المسلسل محركات البحث، والتي شهدت رحلة تحقق حلمها بأن تصبح نجمة كبيرة، من خلال تصوير أول كليب لها، بعنوان «أنا لؤلؤ نجمي بعيد عالي» بعد أن تولي مجدي الذي يقوم بدوره «ادوارد» إدارة أعمال لؤلؤ.

وتطورت العلاقة بين لؤلؤ وطارق الذي يقوم بدوره الفنان «أحمد زاهر»، وكان يجهز هدية عبارة عن عقد ألماس، إلا أنها كانت غاضبة بسبب طرد صديقتها مروة من الفيلا التي تقيم فيها، ما يجعله يتراجع عن طرد صديقتها، ويقبل عودتها مرة أخري.

وشهدت الحلقة اعتراف طارق للؤلؤ بحبه لها، التي تشعر بالسعادة، وعندما تبدأ في الاستعداد لإحياء حفل كبير وناجح، حاول أحدهم إفساده بقطع الكهرباء.

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ الحلقة 8

يعرض مسلسل لؤلؤ على قناتي أون وأون دراما، كالآتي..

يكون العرض الأول للمسلسل على قناة on في تمام الساعة 7:45 مساءً، والإعادة في تمام الساعة 2 صباحا.

بينما يعرض على قناة ON Drama في تمام الساعة 10 مساءـ وتكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 5 صباحا، والثانية في 3 مساءً.

تردد قناة on

ويمكن متابعة التردد الجديد لقناة on على القمر الصناعي والنايل سات، كالآتي:

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي h

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مسلسل لؤلؤ

تدور أحداث مسلسل لؤلؤ في 40 حلقة، وهو البطولة المطلقة الأولى للفنانة مي عمر، بجانب أحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقى، ومحمد الشرنوبى، وإدوارد، وهيدي كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وحمدي هيكل، وهدير عبدالناصر، ومحمد مهران، وأحلام الجريتلي، وقصة مي عمر، وسيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.