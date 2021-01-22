أحمد الفيشاوي يستعين بحمو بيكا ومطربي الراب في كليب «نمبر 2»

بدأ الفنان أحمد الفيشاوي التكثيف في الدعاية لكليبه الجديد «نمبر 2»، والمقرر طرحه خلال الفترة القادمة، ويستخدم الفيشاوي طريقة مختلفة من الدعايا وهي طرح كليب للتمهيد لـ«نمبر 2»، ويحمل الكليب اسم «قبل الـ2» والذي قام الفيشاوي بتصويره منذ أكثر من شهر وانتهى من مونتاجه وسيتم طرحه بعد أيام، وكليب الفيشاوي «قبل الـ 2» من إخراجه وتم تصويره في شوارع المعادي ويقدمه باللغة بالإنجليزية.

وروج الفيشاوي لــ«نمبر 2»، بطريقة جديدة وهي جمع عدد كبير من مطربي الراب في مصر للظهور معه في الكليب وإستقطاب جمهورهم لرؤية الكليب الذي ينتمي إلى نوعية الراب، كما يظهر في الكليب كضيف شرف ودون أن يغني حمو بيكا، والذي يربطه بالـ«فيشاوي» صداقة كبيرة بدأت منذ فرح هنادي مهنا وأحمد خالد صالح عندما رقص «الفيشاوي» معه ونشر الصور على السوشيال ميديا الخاصة به.

يذكر أن أغنية «نمبر 2» من كلمات T وألحان وزة وإخراج الفيشاوي و هو نفس فريق العمل الذي تعاون معه أحمد الفيشاوي من قبل في أغنية فيلم «القرد بيتكلم»، وتقول كلمات أغنية «نمبر 2»: «تاني واحد الناس عايزاه .. أرقام والحمد لله .. بيقولوا إني مختلف .. وفي هذا نحن نختلف».

وعن أخر أعماله السينمائية، يحضر الفنان أحمد الفيشاوي لأكثر من عمل خلال الفترة الحالية ينتظر عرض فيلم «أشباح أوروبا» مع هيفاء وهبي والذي من المقرر أن يتم طرحه خلال الفترة القادمة، وتأخر عرضه رغم إنتهاؤه بسبب المشاكل القائمة بين هيفاء وهبي ومنتج العمل محمد وزيري.

بالإضافة إلى فيلم «30 مارس» والمقرر عرضه أيضًا خلال الفترة القادمة، ويتعاون فيه أحمد الفيشاوي مع المخرج أحمد خالد موسى في ذلك الفيلم ومن إنتاج المنتجة الراحلة مي مسحال، كما يظهر «الفيشاوي» كضيف شرف في فيلم «ثانية واحدة» مع مصطفى خاطر ودينا الشربيني ويظهر في ذلك المشهد بصحبة أحمد شبية والذي يغني ضمن أحداث الفيلم.