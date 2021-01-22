مليار و61 مليون جنيه إجمالي ضرائب ورسوم جمارك دمياط في ديسمبر 2020

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك دمياط، برئاسة أشرف عبد العزيز، عن مشمول 2416 شهادة جمركية «وارد نهائي» خلال شهر ديسمبر 2020، وذلك لكافة السلع الإستراتيجية ومنها (القمح والبقول والذرة والأعلاف) ومستلزمات الإنتاج والأخشاب وقطع غيار السيارات والموتوسيكلات والتفاح وغيرها من السلع.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 225 مليون و516 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضريبة القيمة المضافة والغرامات المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 679 مليون و757 ألف جنيه، وبلغت ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والأمانات 126 مليون و 628 ألف جنيه.

كما بلغ عدد شهادات الإعفاءات خلال شهر ديسمبر 2020 حوالى 807 شهادة جمركية وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم المعفاة نتيجة تطبيق الإتفاقيات حوالى 417 مليون و616 ألف جنيه.

من ناحية أخرى، بلغت الشهادات التي تم تصدير مشمولها من جمارك الصادر بالإدارة المركزية لجمارك بدمياط خلال شهر ديسمبر 202 حوالي 1922 بيانا جمركيا صادرا تحت كافة النظم (نهائي – سماح مؤقت – دروباك) بقيمة إجمالية بلغت حوالي 2 مليار و635 مليون و11 ألف جنيه، وكانت أغلب السلع المصدرة عبارة عن «رمل سيلكا وكوارتز وبلوكات رخام وعلف برسيم وخردة حديد إستانلس»، وتم تحصيل رسوم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 11 مليون و 881 ألف جنيه.

وبذلك يبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك دمياط خلال شهر ديسمبر 2020 حوالي مليار و61 مليون و902 ألف جنيه.

كما بلغت التعويضات المستحقة التي تم تحريك الدعاوى القضائية بشأنها خلال شهر ديسمبر 2020 مليار و4 ملايين جنيه و66 ألف جنيه.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وحرصا من السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، على سرعة الإنجاز، وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين.