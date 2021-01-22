86 ألف طن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 19 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17815 طنا، تشمل: 1471 طن أسمنت، و1200 طن «داي أمونيوم» و15144 طن يوريا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 78402 طنا، تشمل: 45615 طن ذرة و1242 طن ألواح صاج و10700 طن خردة و2500 طن فول صويا و2241 طن إبلاكاش و 16104 طن قمح.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 543 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطا و فاصوليا وبطاطس وبامية وطماطم وجزر وخرشوف وقرنبيط) وحاصلات زراعية (بصل وبردقوش وزيتون وسمسم وفول سوداني وفلفل وكتان) وفواكة (برتقال وبلح وفراولة ويوسفي) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والمغرب وإلمانيا وإسبانيا وأمريكا وهولندا وسلوفينيا والصين وإنجلترا وإيطاليا.

بينما بلغ عدد الحاويات الواردة، 286 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2293 حاوية مكافئة، وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 83622 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 86426 طنا.

كما غادر الميناء 3 قطارات، بعد أن قامت بتفريغ عدد 67 حاوية 40 قدم وعدد 16 حاوية 20 قدم قادمة من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4859 شاحنة.

هذا وحصل ميناء دمياط على شهادة التطابق مع متطلبات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية «ISO 45001:2018» حيث يعتبر بذلك أول ميناء تجارى بحرى مصرى يحصل على هذه الشهادة بعد تجهيز واستعداد هيئة الميناء واجتيازها كافة الاختبارات اللازمة من قبل هيئة اللويدز العالمية.

وكان ميناء دمياط، استقبل لجنة من هيئة «اللويدز ريجيستر» وهي من أكبر جهات الإشراف الدولية المتخصصة والمانحة لشهادات الجودة، التي قامت بأعمال المراجعة والمرور واختبار جميع ادارات الهيئة، للتأكد من تطبيقها والتزامها بجميع الضوابط والشروط اللازمة للحصول على شهادة التطابق مع متطلبات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية «ISO 45001:2018».