«المنشأت الفندقية»: «السائح يأتي لمصر وبيحجز لشهرين أو ثلاثة»

قال تامر نبيل، عضو مجلس إدارة غرفة المنشأت الفندقية، إن كافة الفنادق التي فتحت أبوابها لإستقبال الزائرين وحصلت على شهادة السلامة من قبل الجهات المعنية، كما سمحت وزارة السياحة لأصحاب تلك الفنادق بإعادة الافتتاح مرة أخرى بعد الحصول على شهادة السلامة للمنشأت الفندقية، وهي تعكس مدى لألتزام الفندق بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

غرامة 50 جنيه على المواطنين الغير ملتزمين بالكمامة

وأضاف «نبيل»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أن تطبيق غرامة 50 جنيه الجديدة سيتم تطبيقها على المواطنين الغير ملتزمين بإرتداء الكمامة في الفنادق، حيث أن مصر نجحت في الحصول على ترتيب عالي على مستوى العالم بخصوص تطبيق الاجراءات الاحترازية في الفنادق والقرى السياحية، وكذا الحفاظ على صحة الزائرين: «عندنا السائح ياتي لمصر ويحجز لمدة شهرين وثلاثة أشهر».

شرطة السياحة هي المسؤولة عن فرض عرامة على غير الملتزمين

وأوضح أن الفنادق دائما ما تحاول الحفاظ على مستوى الأمان عبر تطبيق الاجراءات الاحترازية، حيث يتم لفت نظر الزائر الغير ملتزم بتطبيق الاجراءات الاحترازية بشكل ودي في البداية، وفي حال لم يلتزم يجري إبلاغ شرطة السياحة لتتخذ هي الإجراءات الأزمة سواء كان الزائر مصري أو أجنبي: «شرطة السياحة هي المسؤولة عن فرض عرامة على غير الملتزمين بالكمامات في الفنادق».

التزام من قبل الكثير من السائحين والمواطنين بالإجراءات الاحترازية

وأكد أن هناك التزام من قبل الكثير من السائحين والمواطنين بالإجراءات الاحترازية المتمثله في ارتداء الكمامات بشكل دائم ودوري، وكذا الألتزام بالتباعد الاجتماعي وتطبيق مخلتف الإجراءات الاحترازية بداخل الفنادق: «تلك الإجراءات والتمسك بها وتطبيقها يعطي سمعة جيده لمصر بين كل الأجانب».