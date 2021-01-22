"الصحة" تزف بشرى للمواطنين بشأن فيروس كورونا الليلة

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة والسكان لـ«الوطن» عن مستجدات فيروس كورونا الخاصة ببيان أعداد مصابي الفيروس الليلة، وقالت المصادر إن هناك ارتفاعًا في نسب الشفاء وصل إلى ما يقرب من 79% وهذا الأمر لم يحدث خلال الشهر الماضي، فكانت الإصابات أعلى من الشفاء.

"الصحة" تسجل أقل عدد يومي من إصابات فيروس كورونا أمس

وأكدت المصادر أن الوزارة سجلت أمس 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ويُعتبر هذا الرقم من المصابين أقل رقم سجلته الوزارة منذ أكثر من 30 يومًا.

انخفاض أعداد المترددين بسبب فيروس كورونا على المستشفيات بنسبة 50%

وتابعت المصادر أن هناك انخفاضًا في عدد المترددين على مستشفيات الحميات والصدر وكذلك مستشفيات العزل على مستوي الجمهورية بنسبة تصل إلى 50%.

انحسار الأعداد منتصف فبراير

وأضافت المصادر أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بالوزارة تتوقع انحسار الأعداد في منتصف شهر فبراير القادم، لافتة إلى انخفاض أعداد مصابي فيروس كورونا خلال هذه الأيام مقارنة ببداية شهر يناير وكذلك ديسمبر، ونأمل أن يستمر هذا الوضع والاستقرار للمنحنى الوبائي.

وناشدت المصادر المواطنين ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية، وعدم حضور مناسبات خلال هذه الفترة والتهوية الجيدة.

كما طالبت السيدات الحوامل، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن أو أي شخص يبلغ من العمر أكثر من 60 عامًا عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، والحفاظ على التباعد الاجتماعي في حالة النزول، وارتداء الكمامات، مشيرة إلى أن هذه الفئات أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس.

وطمأنت المصادر المواطنين بخصوص المخزون الاستراتيجي من الأكسجين، مشيرة إلى أن أزمة نقص الأكسجين كان لها أكثر من عامل، منها السوق السوداء واستغلال الأزمة، وأعلنت المصادر للوطن بدء عملية تطعيم الأطقم الطبية الأسبوع القادم باللقاح الصيني «سينوفارم».

وتستمر وزارة الصحة والسكان في مواصلة رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات الخاصة بها لمواجهة فيروس كورونا ومتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من الفيروس ومتابعة الحالة الصحية للمصابين داخل مستشفيات العزل.

وقامت الوزارة بتدشين عدد من المنصات الإلكترونية لإطلاع المواطنين على مستجدات الفيروس وتلقي كافة الاستفسارات الخاصة بالفيروس والإجابة عنها، فضلاً عن موقع صحة مصر الذي يحمل كافة التفاصيل الخاصة بالفيروس.