صاحب إفيه «يا عمري»: عملته اسم لمحل البلاي ستيشن بتاعي عشات اتعرفت بيه

شاب تشبه ملامح وجهه باقي المصريين، بحث عن دور سينمائي يرضي طموحه في الشهرة، لم يتصور أن «إفيه» لا يتعدى كلمات قليلة سيحفظ له مكانا في نفوس الجمهور لسنوات طويلة، لتمضي سنوات عدة ويطمح الشاب نفسه في عمل مشروع صغير متمثل في محل «بلاي ستيشن»، حمل اسم «يا عمري» اقتبسه من جملته الشهيرة التي أداها في فيلم «أبو علي» قبل 16 سنة.

عدم توافر عمل فني يناسب الشكل الذي عرفه به الجمهور، كان سببا في قيام الفنان مصطفي عباس بفتح محلال «للبلاي ستيشن»، في المنطقة التي ولد وعاش بها، ليكون مصدرا للدخل له عوضا عن المجال الفني، الذي توقف حاليا لظروف خارجة عن إرادته.

يروي مصطفي عباس لـ«الوطن»، أنه قرر أن يكون لديه مشروع الخاص، لأنه لا يفضل العمل عند الآخرين، وبافتتاحه مشروعا خاص به سيساعده على الوجود بأي عمل فني وقت ما يريد، «كل دي أسباب خلتني أفكر في مشروع خاص بيا وأتمنى أنه ينجح».

أسباب عديدة كانت دافعا له لاختيار فكرة محل «للبلاي ستيشن»، من بينها أنه مشروع غير مكلف ونسبة المخاطرة به غير كبيرة، فضلا عن أنه لا يحتاج إلى خبرة كبيرة في ذلك المجال ويمكن للشخص العادي إدارته، «بيحتاج أسلوب محترم للتعامل وده متوافر معايا، كما أنه المنطقة اللي أنا فيها مفيش فيها محلات كثيرة».

سبب اختيار تلك اللافتة المعلقة على واجهة المحل لأحد مشاهده في فيلم أبو علي من بطولة كريم عبدالعزيز، أن ذلك المشهد هو أكثر أعماله التي علقت في ذهن الجمهور، «الناس بتحب المشهد وديما بتفتكرني بيه، ولما بيشوفني بيكلموني عليه».

سؤال دائم التكرار من زبائن المحل الجديد يوجه إلى «مصطفي»، وهو عن دوافعه لافتتاح محل «للبلاي ستيشن»، ويكون رده عليه بالحقيقة أن ظروفه في العمل الفني اضطرته إلى البحث عن مشروع خاص به، «كمان بيهزروا معايا وينادوا عليا بـ يا عمري، أو يا فنان وبنضحك على المشهد ده وبيتصوروا معايا».

ذلك المشهد الذي جري تصويره قبل 16 عاما، لم يكن مخصصا لـ«مصطفي» في البداية، فكان لأحد زملائه في المجال الفني، إلا أنه تعرض لظرف طارئ، فجرى اختياره ليحل محله، «خلال التصوير كانوا مبسوطين مني وكريم عبدالعزيز قالي المشهد ده هيكسر مصر في المستقبل، وده اللي حصل»، وفقا لحديثه.

أعمال فنية عديدة قدمها بعقب ذلك المشهد، من بينها مشاركته في أفلام «ظاظا، حاحا وتفاحة، العيال هربت، كركر، دكان شحاتة، فاصل ونعود»، ويتمنى أن تستمر مسيرته الفنية، يحصل على أدوار أفضل تنال إعجاب الجمهور.