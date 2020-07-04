تشميع شقة لاستخدامها سنتر "بلاي ستيشن" بحي النزهة بالقاهرة

قامت الأجهزة التنفيذية بحي النزهة، برئاسة اللواء خالد عقل، رئيس الحي، بحملة مكبرة بالتنسيق مع قسم شرطة النزهة وشرطة المرافق وإدارات الإشغالات والمحلات ومسئولي المربعات بالحي أسفرت عن غلق وتشميع عدد من المحال والكافيهات لقيامهم بالفتح بعد المواعيد المقررة واستخدام "الشيشة"، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كما تم غلق وتشميع شقة مستخدمة كمكان للعب البلاي ستيشن، في مول المقاولون العرب، والتحفظ على عدد 11 شاشة عرض وعدد 4 جهاز بلاي ستيشن، وعدد 16 ذراع بلاي ستيشن وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين.

وقامت الحملة بتحرير مخالفات لمحل أسماك وصالة طعام بـعمارات مصر للتعمير بشارع أنقرة، ومقلة ومحل حلويات بـعمارات مصر للتعمير وكافيه بـشارع مركز المعلومات، وكافيه بالمنطقة الثامنة بمول المقاولون العرب، وشقة تستخدم كمخزن للكافيه وبداخلها 59 شيشة و2 أنبوبة غاز منازل.

من جانبه أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالمرور الدوري على المحال والمقاهي للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق للمحلات والتعامل مع المخالفات على الفور.