الصناعة: التواصل مع الراغبين في «السيارات الزيرو» أول فبراير

تعتزم وزارة التجارة والصناعة، التواصل مع المتقدمين للاستفادة من مبادرة إحلال السيارات المتهالكة، مطلع الشهر المقبل، بحسب مصادر لـ«الوطن» قالت إن أعمال فحص ومراجعة الطلبات المقدمة تجري على قدم وساق، منذ أيام، وأنه سيتم العمل على التعجيل بها، قبيل نهاية يناير الجاري.

20 ألفاً سجلوا في الموقع الخاص بمبادرة إحلال السيارات

يأتي ذلك بعد نحو 3 أسابيع من إطلاق المبادرة، موقعها الإلكتروني المخصص لتلقي الأوراق، في وقت سجل فيه نحو 20 ألفا من أصحاب السيارات القديمة رغبتهم عبر الموقع للاستفادة من المبادرة والحصول على سيارة زيرو حديثة.

تحويل المستفيدين للبنوك لبحث جدارتهم الائتمانية أولاً

وأوضحت المصادر، أن جهات مختصة بأعمال الفحص حالياً ستعمل على التواصل مع الراغبين في الانضمام للمبادرة، وتحديد موقفهم فور الانتهاء من مراجعة وفر الملفات، لتحديد مدى مطابقة المتقدمين للشروط، ومن ثم تحويلهم إلى البنك الذي سيحث موقفهم وجدارتهم الائتمانيين، تمهيداً لتسليم السيارة القديمة في جهة التخريد.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد قبل أيام اجتماعاً مع وزيري التجارة والصناعة والمالية، اجتماعاً بحضور وكيل محافظ البنك المركزي المصري، وأكد خلاله على أهمية الإسراع في الانتهاء من الطلبات الخاصة بالمبادرة.

وبحسب بيان مجلس الوزراء فقد بلغ عدد من سجلوا على الموقع الإلكتروني للمبادرة 83 ألف مشترك، فيما بلغت عدد الطلبات الفعلية حوالي 30 ألف طلب في محافظات المرحلة الأولى السبع.

وتستهدف المبادرة التي رعاها البنك المركزي، تحويل نحو 250 ألف سيارة للعمل بالغاز خلال 3 سنوات، منها 70 ألف سيارة خلال المرحلة الأولى التي تمتد على مدار العام الحالي، وتضم 7 محافظات، بتسهيلات إئتمانية محفزة، تتمثل في تقديم حافز مادي لكل سيارة، بجانب إتاحة قرض السيارة بسعر فائدة 3%، وفترة سداد تتراوح بين 7 و 10 سنوات.