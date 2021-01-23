كورونا عند نجوم الوسط الفني.. بين التعافي وتدهور الحالة الصحية

شهد الوسط الفني والإعلامي الفترة الماضية تزايد بشكل كبير في أعداد الإصابات بشكل ملحوظ، منهم من أعلن تعافيه منذ ساعات، والبعض الآخر تتدهور حالته الصحية، بحسب ما تردد.

تعافي ماجد المصري وابنته داليدا من كورونا

بعد عزل منزلي استمر أسبوعين أعلنت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري، عبر حسابها على إنستجرام، شفاء زوجها وابنتها داليدا من فيروس كورونا.

وكتبت رانيا «الحمد لله ماجد وداليدا قاموا بالسلامة ألف حمد وشكر ليك يا رب وربنا يشفي كل مريض».

وأضافت رانيا «شكرا لكل الناس الجدعة اللي سألوا عليا ومكنوش بيسيبوني لحظة بتليفوناتهم وسألهم ومساعدتهم ليا»

تعافي إيمان السيد من كورونا

كما أعلنت أيضا الفنانة إيمان السيد تماثلها للشفاء من فيروس كورونا والتي عانت منه أكثر من 3 أسابيع، واستأنفت أمس نشاطها الفني حيث بدأت تصوير مشاهدها في مسلسل «اللي ملوش كبير»، مع ياسمين عبدالعزيز والذي دار بينهما حوار كوميدي خلال الكواليس، ونشرت «ياسمين» عبر حسابها على «انستجرام» من خلال فيديو سألت فيه «إيمان» «كانت عندك فيروس كورونا؟، لترد إيمان: «أيوة كان عندي والحمد لله خفيت، ده كان مأثر على قوايا العقلية بصحي من النوم ألاقي القطة أصبحت فار كما أثر على أذني من جهتك».

تعافي أمير كرارة واستئناف نشاطه الفني

أعلن منذ أيام، أمير كرارة تعافيه من فيروس كورونا بعد عزل منزلي لمدة أسبوعين، وكتب عبر «إنستجرام»: «الحمد لله فضل ونعمة وكرم كبير من ربنا، المسحة سلبي وربنا يشفي كل مريض»، ليستأنف نشاطه الفني ويبدأ تصوير مشاهده في مسلسل «نسل الأغراب» أمام أحمد السقا والمقرر عرضه رمضان المقبل.

واستقبل فريق العمل «كرارة» بحفاوه واحتفال كبير للعودة بعد أسبوعين غياب.

تدهور حالة محمد الصغير

أصيب خبير التجميل محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغير وزوجة أحمد السقا بفيروس كورونا، أول يناير الجاري، دخل على إثره المستشفى بعد تدهور حالته الصحية، وتواجده حاليا على جهاز التنفس الصناعي بعد تعرضه لصعوبة التنفس بسبب إصابته بمضاعفات في الرئة.

وقد طالب الفنان أحمد السقا عبر «انستجرام» جمهوره بالدعاء لوالد زوجته بالشفاء.

تحسن حالة وائل الإبراشي

أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الابراشي، منذ يومين تطورات حالته الصحية ونشرت الصفحة الرسمية بيانا جاء نصه: «الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي في تحسن واستقرار تام بإذن الله وهو يتماثل الآن للشفاء وقريبا سوف يعود لجمهوره ومحبيه ونؤكد أن الإعلامي وائل الإبراشي موجود بغرفة عادية داخل مستشفى زايد التخصصي ولا صحة لأي خبر سلبي».