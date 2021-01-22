زوجة ماجد المصري تعلن شفاءه وابنته من كورونا: شكرا للناس الجدعة

أعلنت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري، عبر حسابها على إنستجرام، شفاء زوجها وابنتها داليدا من فيروس كورونا.

وكتبت رانيا «الحمد لله ماجد وداليدا قاموا بالسلامة ألف حمد وشكر ليك يا رب وربنا يشفي كل مريض».

وأضافت رانيا «شكرا لكل الناس الجدعة اللي سألوا عليا ومكنوش بيسيبوني لحظة بتليفوناتهم وسألهم ومساعدتهم ليا».

إصابة ماجد المصري وابنته بفيروس كورونا

أعلن الفنان ماجد المصري، إصابته بفيروس كورونا المستجد أول يناير، بعد شفاء زوجته منذ شهر.

وقال المصري في تصريح سابق لـ«الوطن»، إنه فقد حاستي الشم والتذوق لذلك قرر إجراء مسحة كورونا والتي أثبتت إيجابيتها وعزل نفسه منزليا مع تناول بروتوكول العلاج، ليعلن بعد 4 أيام إصابة ابنته داليدا بفيروس كورونا وقال في تصريح لـ«الوطن»: «تم نقل العدوى مني لداليدا ابنتي والتي ظهرت عليها أعراض طفيفة وبإجراء المسحة أثبتت إيجابيتها».

وكان ماجد المصري أعلن منذ أشهر شفاء زوجته رانيا أبو النصر من فيروس كورونا، قائلا عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «الحمد لله والشكر لله.. عملنا المسحة التانية لـ رنا، وطلعت سلبية، وحمدا لله على سلامتك».

وقال «المصري»: «الحمد لله، بعد إصابة زوجتي، عملت أنا وأولادي المسحة للتأكيد، والحمد لله سلبية، وهنعمل مسحة تانية لمراتي، وإن شاء الله خير، وربنا يشفي كل مريض».