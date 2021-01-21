بالأسماء.. مصرع 7 بينهم 6 سوريين في تصادم ملاكي بمقطورة بصحراوي بني سويف

لقى 7 أشخاص مصرعهم بينهم 6 سورين من أسرة واحدة، كما أُصيب فرد آخر وطفلة سورية، وذلك في حادث تصادم سيارتين ملاكي، وأخرى نقل «مقطورة» على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي وأخرى نقل بـ«مقطورة» على الطريق الصحراوي الشرقي أمام مصنع أحد مصانع الأسمنت مما أسفر عن مصرع 7 أشخاص بينهم 6 سوريين من أسرة واحدة، وأصيبت طفلة سورية، وآخر مصري.

وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أنَّ الجثث الست للسوريين هم: «محمد عبدالله كدرو، وطفليه عبدالله وسلطان، وجمعة عبدالله كدرو، وطفلته رسول، ونسرين حمدين، ومصري يدعى كريم ربيع محمد - مقيم بحي السلام القاهرة«، وتمّ نقلهم إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف النيابة العام.

كما أُصيبت طفلة وتدعى سورية محمد عبد الله كدرو، وفرد آخر يدعى ربيع محمد أحمد، وتمّ نقلهما لقسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم.

ودلت التحريات الأولية إلى تصادم سيارة ملاكي رقم 1697 ي ق ر، وسيارة ملاكي رقم 326 ب س ص، وسيارة تقل رقم 2691 ه ي ب، ومقطورة رقم 9324 ي ل ج، وتمّ تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.