كواليس تصوير مسلسل «ورد» لحنان مطاوع مع المخرج أبو شادي (صور)

يواصل المخرج الشاب شادي أبو شادي، تصوير مشاهد تجربته الأولى في الدراما التلفزيونية «ورد»، من بطولة النجوم حنان مطاوع، نضال الشافعي، محمد لطفي، محمد عز، صلاح عبدالله، عايدة رياض، وفاء سالم، وآخرين.

مخرج العمل يصور 14 ساعة يومياً

وأكد شادي خلال تصريحات صحفية، أنه يحاول أن لا تزيد ساعات التصوير في اليوم الواحد عن 14 ساعة يومية، يأتي ذلك للحفاظ على الجهاز المناعي لنجوم وفريق العمل، مع الاحتفاظ بمستوى الجودة مرتفع، حيق يحاول إنجاز مايقرب من 1 إلى 22 دقيقة كاملة من العمل، وهذا يفوق المعدل العادي، في ظل التزامه بالإجراءات الاحترازية حرصاً من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أبو شادي ينتظر عرض فيلمه السينمائي الأول «شاومينج»

ومن ناحية أخرى ينتظر شادي عرض فيلمه السينمائي الأول «شاومينج» خلال الأيام المقبلة، ويراهن على مسلسل «ورد» كنقطة انطلاق لمسيرته كمخرج دراما، شهد له العديد من نجوم مصر بالتميز أثناء عمله كمساعد مخرج، ومخرج وحدة ثانية، وفي مقدمتهم الراحل الكبير نور الشريف الذي عمل شادي معه في مسلسل «خلف الله» كما أثني عليه المخرج الكبير حسني صالح الذي ساعده شادي في عدة أعمال، وتنبأ «صالح» له بأن يكون صاحب مدرسة في الإخراج تتميز بالحداثة والاختلاف.

المخرج شادي تخرج من قسم السينما بالجامعة الفرنسية، ومثل مشروع تخرجه «يا مسافر وحدك»، وحاز على عدة جوائز من مهرجانات بالمغرب والعراق وروسيا، وعمل بعدها مساعدا في مسلسلات شيخ العرب همام، خلف الله، الوسواس، خط ساخن، وبت القبايل.

وبدأ مشواره مع الفن مبكرا من خلال قصور الثقافة التي عمل بفرقها ممثلا ومخرجا منذ كان عمره 18 عاما، وإلى أن نصحته د.مني الصبان بالالتحاق بالجامعة الفرنسة لدراسة السينما، ويعتبر نفسه مدينا لها بكل ما حققه لاحقا.