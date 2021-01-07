حنان مطاوع ضيفة «وش تاني» مع خالد فرج الليلة

تحل النجمة حنان مطاوع، ضيفة على الكاتب الصحفي خالد فرج، رئيس قسم الفن بـ«الوطن»، وذلك عبر برنامج «وش تاني»، اليوم الخميس، خلال موقع الجريدة وقناتها الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وتفتح حنان مطاوع، خلال الحوار، عن خزائن أسرارها وصندوق ذكرياتها، إذ تتحدث عن علاقتها بوالدها الراحل الفنان الكبير كرم مطاوع، وكذلك والدتها الفنانة الكبيرة سهير المرشدي.

وتتحدث حنان مطاوع، خلال الحوار، عن علاقتها بزوجها المخرج المسرحي أمير اليماني وابنتها «أماليا»، فضلًا عن تكريمها في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

«وش تاني»، برنامج فني أسبوعي من إعداد وتقديم الزميل خالد فرج، يُعرض عبر الحسابات الرسمية لجريدة «الوطن» بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث يكشف عن الجانب الآخر من حياة نجوم الفن.

وشاركت الفنانة حنان مطاوع، مؤخرًا، في حكاية «أمل حياتي» من مسلسل «إلا أنا» عبر قناة «dmc»، وشاركها البطولة كلّ من بيومى فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وحصدت حنان مطاوع، منتصف شهر ديسمبر الماضي، جائزة أفضل ممثلة دراما من مهرجان نجم العرب، عن دورها حكاية «أمل حياتي» من مسلسل «إلا أنا».

أعربت الفنانة حنان مطاوع، عبر حسابها على «إنستجرام»، عن سعادتها بهذا التكريم، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: «جائزة أفضل ممثلة دراما من مهرجان نجم العرب عن أمل حياتى (إلا أنا) مش هقدر أوصف امتنانى وسعادتى للجائزة. أحب أشكر كل المقيمين على العمل وشكر لإدارة مهرجان نجم العرب».

وتابعت: «شكرا نجم العرب وأحسن ممثلة عن مسلسل أمل حياتي، أول مرة اتكرم عن عمل بره رمضان الحمد لله».