مطران جديد للكاثوليك بسوهاج.. أول مصري يلتحق بـ«دبلوماسية الفاتيكان»

يترأس اليوم السبت، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلوات السيامة الأسقفية للأنبا توما حليم، المطران الجديد لإيبارشية سوهاج، وذلك بمقر بكاتدرائية الأقباط الكاثوليك بطهطا، بحضور عدد من مطارنة الكنيسة الكاثوليكية في مصر أعضاء السينودس البطريركي.

بابا الفاتيكان اعتمد انتخابه في 3 نوفمبر الماضي

وكان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اعتمد في 3 نوفمبر الماضي، انتخاب السينودس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، للمونسنيور توما حليم حبيب، مستشار سفارة الفاتيكان في مالطا، مطرانا لكرسي سوهاج، خلفا للأنبا باسيليوس فوزي الذي تم انتخابه مطرانا لكرسي هيرموبوليس المنيا.

الأنبا توما حليم من مواليد سوهاج عام 1963

وبحسب الكنيسة القبطية الكاثولكيية، فأن الأنبا توما حليم، من مواليد سوهاج في 6 يوليو 1963، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس بالقاهرة عام 1985 ثم عمل في مهنة المحاماة لمدة عامين، وفي عام 1987 التحق بالكلية الإكليريكية بالقاهرة لدراسة الفلسفة واللاهوت، وفي أكتوبر 1989 أرسل في بعثة دراسية إلى روما للدراسة اللاهوتية بجامعة الأوربانيانا التابعة لمجمع انتشار الإيمان بالفاتيكان، وفي 27 مارس 1993 حصل على الدرجة الكهنوتية عن يد البطريرك إسطفانوس الثاني عطاس، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وفي 1996 تم ترشيحه للدراسة في الأكاديمية الدبلوماسية للكرسي الرسولي بالفاتيكان، وفي يونيو 1998 قدم رسالة الدكتوراه في القانون الكنسي بعنوان حقوق وواجبات بطريرك الإسكندرية من سنة 1895 إلى 1921 وحصل على درجة الامتياز من معهد الدراسات الشرقية بروما، وفي يوليو من نفس العام أنهى دراسته في الأكاديمية الدبلوماسية وتم ارسالة في أول بعثة له في أغسطس 1998 إلى هندوراس في أمريكا اللاتينية، ثم خدم في رواندا ثم الكويت ثم إيران وفي العراق، وفي لبنان وفي هولندا وفي الجزائر وفي سوريا وآخيرا في مالطا.

وفي 25 يونيو 2000 منح بابا الفاتيكان، الأنبا توما حليم درجة مونسنيور وهو أول كاهن قبطي كاثوليكي يلتحق بالسلك الدبلوماسي للكرسي البابوي للفاتيكان، ويجيد عدة لغات منها الإنجيلزية والإيطالية والإسبانية والفرنسية.