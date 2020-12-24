بطريرك الكاثوليك في قداس عيد الميلاد: أصلي من أجل مصر والرئيس السيسي

أعلن الأنبا إبراهيم إسحق، بطريركِ الإسكندريَّةِ وسائِرِ الكِرازَةِ المُرقسيَّةِ للأقباطِ الكاثوليك، خلال قداس عيد الميلاد المجيد، الذي ترأسه في كنيسة العذراء سيدة مصر بمدينة نصر في القاهرة، مساء اليوم الخميس، الصلاة من أجل مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي وسلام العالم، حيث قال في ختام عظته بقداس العيد: «أبعث بأطيب التهاني القلبيَّة إلى كل المحتفلين بالعيد وإلى الشعب المصريّ كافة والشعوب جميعا، وأصلي من أجل سلام وطمأنينة العالم، وأن يشمُلَنا اللهُ برحمَتِهِ ويغمُرَ قلوبَنا بمحبَّتهِ».

الأنبا إبراهيم إسحق: نطلب الصحة للمسئولين من أجل كرامة وسعادة كل المصريين

وأضاف بطريرك الإسكندريَّةِ وسائِرِ الكِرازَةِ المُرقسيَّةِ للأقباطِ الكاثوليك: «نُصلِّي من أجل وطننا الغالي مصر، ومن أجل سيادة رئيس الجمهوريَّة عبدالفتاح السيسي وكلّ المعاونين له في خدمة الوطن، طالبين لهم الصحةَ والعونَ لمواصلةِ العملِ مِن أجلِ كرامَةِ وسعادَةِ كُلّ المصريين».

وشهد قداس عيد الميلاد المجيد، الذي أقامته الكنيسة الكاثوليكية مساء اليوم، إجراءات مشددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث التزم المشاركين في القداس بارتداء الكمامات، كما تم توفير المطهرات وتعقيم كل الداخلين، وتم المحافظة على إجراءات التباعد الجسدي داخل الكنيسة.

وألقى بطريرك الإسكندريَّةِ وسائِرِ الكِرازَةِ المُرقسيَّةِ للأقباطِ الكاثوليك، خلال القداس كلمة حملت عنوان «إن نعمة الله المخلصة قد تجلت لجميع الناس»، وأعلن رفعُ الصلاة مُتَّحدين مع البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، ومع بطاركة وأساقفة الكنائس في العالم بمناسبة عيد ميلاد المسيح.

وبسبب قيود فيروس كورونا المستجد المفروضة في العديد من الدول الأوروبية ومنها إيطاليا، ألقى مساء اليوم البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان الرئيس الأعلى للكنائس الكاثوليكية في العالم رسالة عيد الميلاد المجيد من داخل الفاتيكان عوضا عن إلقائها من الشرفة المركزية لكاتدرائية القديس بطرس.

وتحتفل غدا الجمعة، الكنائس الكاثوليكية في مصر والعالم بعيد الميلاد المجيد طبقا لتقويم الكنائس الغربية.