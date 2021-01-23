خلال 6 أشهر.. رفع 16 ألف طن قمامة بحي ثالث في الإسماعيلية 

أعلن حي ثالث الإسماعيلية، رفعه خلال 6 أشهر فقط ما يزيد عن 16 ألف طن، من بؤر وتجمعات القمامة بنطاق الحي.

وقال محمود الصوري، رئيس الحي، إن حصيلة العمل فى الفترة من 28 يونيو 2020 إلى 10 يناير 2021، تضمنت رفع 605 أطنان من الرتش، والقضاء على 44 بؤرة تجميع للقمامة.

وأضاف «الصوري» أن المتبقي هو النقط «كثيفة الإلقاء»، بمناطق دوران النزل، وبجوار النادي النوبي، وخلف الملابس الجاهزة، وبجوار نادي الدواجن، وأمام مقهى إيفوريا على الطريق الدائري.

وفي ملف التجميل والتطوير والبلدورات، أعلن الحي إنهاء ترميم 18 منطقة داخله، أهمهم المربع الداخلي لمساكن عبدون 1 و 2، والداخلي «خلف مكتب جريدة الجمهورية، لمجمع فهد السيف»، ومنطقة حول الإذاعة والتلفزيون، ومحيط مدرسة الفاروق عمر بالمنطقة الرابعة والمدرسة المعمارية، ومحيط منطقة السوق المتطور ودار الأيتام.

ووصلت قوة الحملة بالحي إلى 2 سيارة كبيرة و«قلاب، وسيارة مكبس، و2 سيارة صغيرة، ولودر كبير، ولودر مفصلي، ولودر قطة»، فيما وصلت معدلات رفع القمامة من 150 إلى 200 طن في المتوسط يوميا.

وأعلن الحي تسكين 42 بائعا متجولا بالسوق المتطور، وافتتاحه وتسجيل 300 محضر إشغال وبائع متجول، وتنفيذ 3 حملات إزالة.

وأزيلت 4 كرفانات و3 أكشاك و9 تندات، والانتهاء من تأهيل وتشغيل السوق المتطور، ليكون بديلا لتواجد الباعة الجائلين.

وفي ملف التواصل والشكاوى، أشار الحي إلى تلقى المركز 400 شكوى، حلت بنسبة 90%، وتواصل مع الأخير بشكل مباشر 13000 شخص، وحلت الشكاوى ضمن منظومة مجلس الوزراء الموحدة بنسبة 100%.

كما أنهى الحي تركيب 514 كشافا ضمن خطة الإحلال والتجديد بالحي، وتركيب 200 عامود ضمن خطة الإحلال والتجديد بالحي.

وكانت آخر الشوارع التي عمل عليها بنها «الطريق السريع»، لينضم إلى الأخرى «المنتزه، والمعدات الثقيلة، ومحيط إدارة المرور، وأبو الهول طريق الكوكاكولا، والتجاري، وفؤاد عزيز غالي، والنزل حتى مكتبة مصر العامة، والدوحة، والقماش»، والطريق الدائري.

وأكد رئيس الحي، أنه تم الانتهاء من جميع الخطط القصيرة المدى، مشيرا إلى أنه يجرى تنفيذ الخطة الشاملة لتكثيف العمل منذ يوم 1 يناير 2021، بعد تصديق المحافظ، التي تتضمن زيادة مناوبات العمل اليومية، ومساعدة مجلس المدينة وتكثيف الحملات.