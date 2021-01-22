فتح طريق الإسماعيلية الصحراوي بعد السيطرة على انفجار سيارة الغاز

قالت مصادر أمنية، أنه تم إعادة فتح طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي، أمام حركة السيارات، بعد السيطرة على انفجار سيارة نقل محملة باسطوانات الغاز الطبيعي.

وأضافت المصادر، أنه تم فتح الطريق كليا في اتجاه القاهرة، بينما يشهد اتجاه الإسماعيلية ازدحاما بسيطا، بسبب عمل المرور على رفع بقايا السيارة وأسطوانات الغاز.

وقالت مصادر أمنية، أنه تم التحفظ على قائد السيارة لسؤاله حول الواقعة، فيما أشارت إلى أنه مصاب بإصابات طفيفة بالكتف إثر انقلاب السيارة.

وقال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، أن انفجار الإطار الأمامي للسيارة الغاز الطبيعي هو السبب في انقلاب السيارة وتعرض بعض الاسطوانات للانفجار.

وأضاف بشارة، في تصريحات خاصة، أن السيارة كانت في طريق عودتها من مصنع التعبئة في مدينة العاشر من رمضان متجهة إلى مستودع سرابيوم التابع لمركز ومدينة فايد.

وقال إن السيارة كان على متنها 250 أسطوانة غاز وتعرضت للانقلاب في الكيلو 86 قرب محطة تحصيل الرسوم.

وأشار إلى أنه وجه الأجهزة التنفيذية، وعلى رأسها اللواء وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ومدحت عباس، رئيس مركز ومدينة القصاصين، والحماية المدنية، وهيئة الإسعاف، لمكان الحدث.

وقال إنه تم الدفع بـ7 سيارات إطفاء و 3 سيارات إسعاف والسيطرة على الحريق خلال 10 دقائق فقط من اشتعال النيران بها، مؤكدا أنه لا توجد أي إصابات في الحادث.

وكانت قد أغلقت قوات الشرطة منذ قليل طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي قرب محطة تحصيل الرسوم التابعة لمركز ومدينة القصاصين.

وقال شهود عيان أن أسطوانات الغاز تعرضت للانفجار بشكل كبير، مما أدى إلى تباعد السيارات عن منطقة الكارتة، محل الحادث.