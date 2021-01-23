افتتاح نادي الصحفيين رسميا بعد تطويره في يونيو المقبل

قررت وزارة الشباب والرياضة، إسناد أعمال تطوير نادي الصحفيين بشارع البحر الأعظم بالجيزة لمصنع الطائرات، والذي من المقرر أن ينتهي من تطوير النادي وافتتاحه رسميًا في شهر يونيو المقبل.

وأكد محمد شبانة، رئيس مجلس إدارة نادى الصحفيين وسكرتير عام النقابة، إن النادي يعاد تطويره بتكلفة تصل إلى عشرة مليون جنيه، وأن مصنع الطائرات الذى أسندت إليه الوزارة مهام التطوير يعمل حاليًا ليلًا ونهارًا لتسليم النادي في شهر يونيو المقبل، حيث سيتم افتتاحه بعد ذلك لخدمة جميع الزملاء.

10 ملايين جنيه تكلفة التطوير

ووجه «شبانة»، في تصريح له، الشكر للمهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث أكد أنه «في ظل كل مسؤولياته ونشاطه بمختلف المجالات فإنه يتابع عن كثب التطوير الذى يتم بنادى الصحفيين لخدمة الاف الزملاء الصحفيين وعائلاتهم، كما يتابع معه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بصفة دائمة خطوات التطوير وهو أكثر حرصًا من أي أحد على رفع شأن النادى بما يليق بالمجتمع الصحفي» بحسب تعبيره.

كما أشاد رئيس نادى الصحفيين بمجلس إدارة النادي، وقال إن هذا المجلس يعمل في ظروف قاسية خاصة، وأن غلق النادى للتطوير أوقف كل إيراداته إلا أن المجلس طوال الوقت يعمل على إيجاد الحلول دون المساس بالموظفين.

مشكلة المركب السياحي

وكان من المقرر أن يتم تسليم النادي بعد تطويره خلال شهر فبراير المقبل، حسبما أعلن «شبانة» عقب لقاء وزير الشباب بمجلس إدارة النادي في نهاية أغسطس الماضي، حيث تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حينها نادي الصحفيين، مؤكدًا حرصه على أن تكون منشآت نادي الصحفيين على أعلى مستوى، ليكون لائقاً بهم وبلقاءاتهم الفكرية والاجتماعية والرياضية، كما وجه وزير الشباب والرياضة، بإعداد تصور مناسب لمكونات النادي.

وأكد «شبانة» في بيان سابق عنه أنه اتفق مع الوزير كذلك على إنهاء مشكلة المركب السياحى الخاص بالنادى، وستتم إعادته بعد أكثر من عشر سنوات، لوجوده بشركة المقاولون العرب لصيانته وتطويره.