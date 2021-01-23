من القناة إلى بورسعيد.. مشاريع الاستزراع السمكي مصدر دخل قومي

تُعد الثروة السمكية في مصر واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، إلى جانب كونها من مصادر البروتين الآمن الذي يوفر الاحتياجات الغذائية داخليا وينمي صناعات أخرى بجانبه، وتشغل المصائد السمكية في مصر مساحات شاسعة تتنوع بحسب طبيعتها فمنها البحار كالبحرين الأحمر والمتوسط ومنها البحيرات، إلى جانب مصادر المياه العذبة وتشتمل على نهر النيل بفرعيه والترع والمصارف.

وتزامنا مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظة بورسعيد اليوم، لافتتاح مشروع «الفيروز» للاستزراع السمكي بشرق التفريعة، أحد المشروعات التابعة للشركة الوطنية الثروة السمكية والأحياء المائية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، ترصد«الوطن» أبرزع مشاريع الاستزراع السمكي في مصر خلال السنوات القليلة الماضية.

المزارع السمكية حول محور تنمية قناة السويس الجديدة

يوفر مشروع الاستزراع السمكي في محور قناة السويس في مرحلته الأولى مساحة لاتقل عن 448 فدانا للاستزراع السمكي بدأ إنتاجه فعليا مع افتتاح قناة السويس في أغسطس 2015، بحسب موقع الهيئة العامة للاستعلامات.

يعمل المشروع على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، وذلك من خلال زيادة الإنتاج السمكي، إلى جانب أهميتها في إيجاد فرص عمل حقيقية وجادة لتشغيل الشباب في مجال الثروة السمكية، مع تكوين مجتمعات إنتاجية متكاملة تعتمد على الإنتاج السمكي.

مشروع الاستزراع السمكي في كفر الشيخ

في منطقة تقع بين البحر المتوسط ونهر النيل فرع رشيد تم إطلاق مشروع «بركة غليون» على مساحة 118 كيلو مترا بتكلفة تصل إلى نحو 1.7 مليار جنيه، بما يوفر فرص عمل تصل إلى 5 آلاف فرصة عمل، وبحسب موقع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، يعد المشروع انطلاقة قوية في مجال تنمية الثروة السمكية ليس بمحافظة كفر الشيخ التي تنتج 40% من الناتج القومي من الأسماك فقط، ولكن على المستوى القومي أيضا.

مشروع الاستزراع السمكي بالوادي الجديد

تجربة الاستزراع السمكي في منطقة جنوب الوادي وبالتحديد في محافظة الوادي الجديد بواحتي الداخلة والفرافرة على بركتي «موط» بمركز الداخلة وبركة اللواء صبيح بالفرافرة على مياه الصرف الزراعي خطوة جديدة للاستزراع السمكي في المناطق الصحراوية نظرا لافتقاد هذه المنطقة المصادر الطبيعية للأسماك، حيث أنها لا تمتلك سواحل أو شواطئ أو أنهارا أو ترعا أو بحارا للإنتاج السمكي.

يشرف على تنفيذ المشروع الذي يتم تطبيقه لأول مرة بالمحافظة وزارتي الزراعة والري والمحافظة والهيئة العامة للثروة السمكية، ويهدف إلى الاستفادة من مياه برك الصرف الزراعي والتي تحتوي على 15 مليون متر مكعب مياه.

مشروع مثلث الديبة في بورسعيد

وأخيرا مشروع الاستزراع السمكي في بورسعيد والمقرر افتتاحه، اليوم، تنفيذًا لقرار جمهوري صدر في أغسطس 2016 بتخصيص مساحة 1075 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة لاستخدامها في مشروعات الاستزراع السمكي.

ويعد مشروع «الفيروز» في شرق بورسعيد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويضيف إنجازا جديدا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الاخيرة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.