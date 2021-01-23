وظائف شاغرة بمصرف أبو ظبي الإسلامي لخريجي تجارة وما يعادلها من شهادات

أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي عبر الموقع الرسمي الخاص به عن حاجته لوظائف شاغرة لخريجي كليات تجارة وما يعادلها من شهادات، لأداء أنشطة السيولة المصرفية وتتبع سجلات إيرادات البنك بما يضمن امتثاله للحدود واللوائح المعتمدة، وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، عن متطلبات وشروط الوظائف، كالتالي:

مسئوليات الوظائف

- تنفيذ جميع صفقات الخزينة على SUNGARD (وحدات FX و MM والدخل الثابت)، وتحديث قاعدة البيانات وتقارير السجلات للمراجعة والموافقة.

- تتبع مراكز العملات الأجنبية مقابل الحدود وأرصدة التدفقات النقدية أو حساب Nostro.

- يضمن الالتزام بحدود السيولة والسعر ويبلغ عن النتائج بشكل دوري.

- يدير المتطلبات العكسية عند ظهورها.

- تتبع أرقام إيرادات مكتب التداول وأدائه ويصعد الأخلاق الحرجة عند حدوثها.

- تحديثات تدفقات الأوراق المالية والمحافظ وقاعدة بيانات السوق (منحنى العائد والأوراق المالية والعملات الأجنبية).

- يساعد في إعداد اختبار RCSA الذاتي ومتطلبات COB ودقائق ALCO والسيولة السنوية وأي تغييرات في حدود مخاطر الأسعار.

- يساعد في إعداد المراجعات السنوية لملاحظات العملية PPM، وتقييم مراجعات إدارة الخزانة.

- مواكبة التعاميم وقابلية تطبيق السياسات الداخلية التي تؤثر على أعمال الخزانة.

- توحيد الملاحظات والإبلاغ عنها فور حدوثها.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو درجة أخرى ذات صلة في برنامج بدوام كامل من جامعة معترف بها.

- المؤهلات المهنية في مجال ذي صلة، ميزة إضافية.

- أن يكون على دراية تامة بالعمليات المصرفية.

- أن تتراوح سنوات الخبرة بين 3 و5 سنوات في العمل المصرفي أو خبرة وظيفية ذات صلة في صناعة أخرى.

- أن يكون على دراية تامة بالأنظمة المصرفية الإسلامية وتطبيقات الأنظمة.

- أن يكون لديه مهارات حاسوبية جيدة جدا.

- أن يكون لديه إجادة اللغتين العربية والإنجليزية قراءة وكتابة وشفهية.