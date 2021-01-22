وظائف شاغرة في 4 بنوك بينها البنك الأهلي

أعلنت بعض البنوك حاجتها لشغل مجموعة من الوظائف، بعضها داخل البنوك الخاصة وأخرى في البنوك الحكومية، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية، أبرز الوظائف المتوفرة في البنوك، وهي كما يلي:

وظائف البنوك المطلوبة

وظيفة البنك الأهلي الكويتي

أعلن البنك الأهلي الكويتي عبر موقعه الرسمي، حاجته لمدير فرع (Senior Branch Manager) للعمل بإدارة إحدى فروع البنك بالقاهرة، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من الشهادات والخبرة، ويمتلك خبرة لا تقل عن 10 سنوات في القطاع المصرفي، ولديه الخبرات التقنية والقيادية والقدرة على إدارة الموارد.

أما عن طريقة التقديم فيتم ذلك من خلال الموقع الرسمي للبنك على الإنترنت.

وظيفة بنك الإسكندرية

وطرح بنك الإسكندرية عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي Linkedin، وظيفة خالية، وهي محامٍ أول للعمل لدى قسم الشؤون القانونية للبنك بالقاهرة، شرط أن يكون حاصلا على بكالوريوس في القانون ولدية خبرة من 3-7 سنوات خبرة في الأعمال المصرفية القانونية والشركات القانونية والعقارات وشركات الاتصالات، إضافة لإجادة اللغة الإنجليزية القانونية.

وظيفة بنك القاهرة

نشر بنك القاهرة عبر حسابه الخاص على موقع «لينكدإن»، إعلانا بحاجته لمدير علاقات لقطاع الشركات (Relationship Manager Corporate Banking).

وعن المؤهلات المطلوبة للحصول على الوظيفة، اشترط البنك أن يكون المتقدم لها حاصلا على درجة البكالوريوس (أو أعلى) في إدارة الأعمال أو المالية أو التخصصات ذات صلة ولدية من 4 إلى 7 سنوات من الخبرة كمدير علاقات، وأن يكون حاصلا على دورة الائتمان، ولديه معرفة قوية بالسوق ومهارات التعامل والتواصل السليم ومهارات كتابية وتحليلية قوية، ومهارات العرض والتفاوض جيدة وحل المشكلات، وأخيرا إجادة اللغة الإنجليزية.

أما عن طريقة التقديم على الوظيفة فيتم عن طريق حسابه الخاص على موقع (لينكدإن).

وظيفة البنك العربي

وطرح البنك العربي عبر حسابه الخاص على موقع Linkedin، وظيفة خالية وهي مدير التحولات Transformation Manager، في فروع البنك بالقاهرة.

وعن الشروط والمؤهلات المطلوبة للحصول على الوظيفة، فهي أن يكون لديه خبرة من 8-10 سنوات بحد أدنى 3 سنوات في ذات المجال، ومعرفة مصرفية جيدة جدًا، والقدرة على تنفيذ معايير إدارة العملية ومهارات القيادة وتغيير الإدارات.