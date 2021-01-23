مصرع شخص حرقا في انقلاب بأسيوط.. والتحريات: شبهة جنائية

لقي شخص مصرعه حرقا، في حريق اندلع بسيارة نقل، أول مدخل قرية بني شقير، التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطار من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، يفيد بوجود حريق في سيارة، أول مدخل قرية بني شقير، دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف والحماية المدنية، وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق في سياره نقل رقم 31417 أسيوط.

وكشفت التحريات وجود شبهة جنائية وراء الحادث؛ إذ وجدت السيارة مقلوبة داخل مقابر السحارة بقرية بني شقير، ووجود جثه متفحمة داخل السيارة.

وكلفت مباحث المركز بكشف غموض الواقعة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وجارى تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.