30 دقيقة.. تفاصيل تفحم 6 مدمنين في مصحة الرعب: لم يتبق سوى العظام

ليلة مرعبة شهدتها فيلا بمنطقة الدخيلة بالإسكندرية، يديرها مسجل خطر كمصحة لعلاج الإدمان، عقب اشتعال النيران بها ومقتل 6 من نزلاء المصحة بعد احتراقهم داخلها وإصابة اثنين آخرين، حيث تطايرت الأدخنة ورائحة احتراق اللحم البشري.

تفاصيل الواقعة كشفتها تحريات قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، والتي كشفت أن المصحة غير مرخصة ويديرها مسجل خطر بصحبة 5 آخرين لعلاج المدمنين بأساليب بشعة وغير طبية، ما أدى الى تفاقم حالتهم الصحية وقيام أحدهم وهو مسجل خطر بحرق المكان بعد إشعال النار في «مرتبة».

التحقيقات: 6 وفيات لقوا حتفهم حرقا

سجّلت التحقيقات والتحريات وإفادات شهود العيان كواليس تلك الليلة المرعبة، حيث تسلل المتهم ليلا إلى إحدى الغرف، وقام بإشعال النار في مرتبة، ولكونها مصنوعة من مواد سريعة الاشتعال امتدت النيران بسرعة إلى كافة الغرف، كما تبين أن المكان مؤمن جيدًا ومغلق بأبواب حديدية، ما أدى إلى تعذر هروب الضحايا وتفحم جثثهم في الداخل وسط صرخات مدوية أثناء تألمهم من الحرق ولم يتم إنقاذهم الا بعد تدمير الأبواب لكن توفى 6 منهم وأصيب 2.

المعاينة: النار أكلت لحم الضحايا

وكشفت المعاينة، أن جثث الضحايا تفحمت تمامًا بفعل اشتعال النار بها لنصف ساعة كاملة وبعضها لم يتبق منه سوى العظام، بينهما أصيب آخران بحروق بالغة الخطورة.

وذكرت التحريات أن بداية الواقعة بلاغ تلقاه قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية، بنشوب حريق وانبعاث أدخنة من داخل فيلا مُخصصة كمصحة لعلاج الإدمان «بدون ترخيص» - كائنة بدائرة القسم وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

تبين أن الفيلا مكونة من طابقين وإنبعاث الأدخنة من إحدى غرف الطابق الأول وانتشارها بخمسة غرف أُخرى بذات الطابق، ما أدى إلى وفاة 6 أشخاص وإصابة 2 آخرين جميعهم من النزلاء، وأمكن ضبط المدير المسئول عن المصحة له معلومات جنائية مُقيم بدائرة القسم، وبمناقشته اعترف بقيامه بالإشتراك مع اثنين آخرين باستئجار الفيلا وإدارتها كمصحة «بدون ترخيص» لعلاج الإدمان

مسجل خطر أشعل النار

وأضاف بقيام أحد النزلاء بإضرام النيران بمرتبة داخل غرفة بالطابق الأول لاعتراضه على حجزه، ما أدى إلى انتشار أدخنة كثيفة بباقى الغرف بذات الطابق ووفاة وإصابة النزلاء وهروبه عقب ذلك.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، حيث توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة مسجل شقي خطر مُقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة وقرر بإضرامه النيران بمرتبة بالغرفة، وتم استهداف كلاً من شريكى مدير المصحة، و3 من العاملين بالمصحة «مشرفين»، مالك الفيلا بمأمورية أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا.

تمت إحالة المتهمين للنيابة العامة التي قررت حبس المتهمين 4 ايام على ذمة التحقيقات بعد اعترافهم بتفاصيل الواقعة.