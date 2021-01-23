«أوقاف دمياط» تدعم مرضى الغسيل الكلوي في 5 مستشفيات بـ600 وجبة جافة

قال الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة دمياط، إنهم وزعوا 600 وجبة على المرضى بالمستشفيات، بهدف رفع الروح المعنوية لديهم ومساعدتهم، خاصة وأن مريض الفشل الكلوي الذي يجري جلسات، بمعدل 3 أسبوعيا، لا يقوى على الحركة والعمل، ويحتاج إلى مساعدة الجميع له، كي يتمكن من ممارسة حياته ومواجهة مرضه.

وأضاف «سلامة» في تصريح خاص لـ«الوطن»: «وزعنا نحو 600 وجبة على المرضي بـ5 مستشفيات، وهي العام والتخصصي والأورام وفارسكور وكفر سعد، ولازالنا نواصل مشوارنا في دعم هؤلاء المرضى، وفقا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، التي طرحت علينا الفكرة، ورأت أن كل مريض حينما يحصل على وجبته جافة غير مجهزة، أفضل كثيرا؛ كي يعدها وفقا لما يرغب، في الوقت الذي يريده».

وأوضح وكيل الوزارة، أن الوجبات عبارة عن شنطة 8 كيلو للفرد، مكوناتها «كيلو لحمة، و3 كيلو أرز، وكيلو مكرونة، و2 كيلو بطاطس، وكيلو شعرية»، بدعم كبير من «الأوقاف» والأهالي.

ونظمت مديرية أوقاف دمياط، برئاسة الشيخ محمد سلامة، قافلة الخير لصالح مرضى المستشفى العام بدمياط؛ إذ وزعت وجبات غذائية وفاكهة عليهم، في إطار الدعم النفسي للمرضى.

وفي وقت سابق، نظمت المديرية قافلة طبية لصالح مرضى مستشفى طوارئ كفر سعد وفارسكور العام؛ إذ زار «سلامة» المرضى، وقدم الدعم والوجبات لهم، ووعدهم بتكرار الزيارات، داعيا الله أن يخفف عنهم، وأن يعجل بشفائهم.

ووزعت أوقاف دمياط، وجبات غذائية على 100 مريض بقسمي الكلي والاستقبال، بحضور أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ بمستشفى طوارئ كفر سعد.