عاجل.. «الصحة» تستقبل الشحنة الثانية من اللقاح الصيني لكورونا اليوم

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة والسكان عن استقبال مصر الدفعة الثانية من اللقاح الصيني «سينوفارم» للتطعيم ضد فيروس كورونا، اليوم، بمطار القاهرة قادمة من دولة الإمارات العربية.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن اللقاح الصيني أثبت فعاليته بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

التطيعم للأطقم الطبية بمستشفيات العزل نظرا لأانهم أكثر الفئات عرضه للأصابة

وتابعت المصادر أن تطعيم الأطباء من اللقاح الصيني سيتم خلال هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن الأطقم الطبية في مستشفيات العزل لهم الأولوية ثم الصدر والحميات؛ نظرا لأنهم أكثر الفئات عرضة لخطر الإصابة بالفيروس تليها أصحاب الأمراض المزمنة ثم الحالات الشديدة.

وأوضحت المصادر أن أي لقاح له أعراض جانبية واللقاح الصيني تتمثل أعراضه الجانبية في ارتفاع درجة الحرارة وحكة موضع التطعيم وكذلك إسهال؛ وكل هذا الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج لطبيب.

استقبال مصر الدفعة الأولى من اللقاح في ديسمبر الماضي

واستقبلت وزارة الصحة والسكان أولى دفعات اللقاح الصيني 11 ديسمبر الماضي، بمطار القاهرة بحضور كل من السفيرالصيني لدى مصر والقائم بأعمال السفير الإماراتي، وشاركت مصر في التجارب السريرة على هذا اللقاح ضمن تجربة أطلق عليها «من أجل الإنسانية» وتم التجربة على أكثر من 3 آلاف متطوع؛ ومنهم وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، واللقاح عبارة عن جرعتين يفصل بينها 21 يوما يتم من خلالهم المتابعة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 125603 حالات حتى اليوم.

عدد مصابي فيروس كورونا في مصر 160463 حالة

وكشفت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس هو 160463 حالة من ضمنهم 125603 حالات تم شفاؤها، وسجلت 8853 حالة وفاة.

وتستمر وزارة الصحة والسكان برفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة لاتخاذ كل التدابير اللازمة للوقاية من أي فيروس معدي أو الفيروسات الأخرى.