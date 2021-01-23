«الصحة» تنصح المصابين بكورونا بشرب اللبن: غني بالكالسيوم والبروتين

تحرص وزارة الصحة والسكان على تقديم روشتة علاجية بسيطة للمواطنين، خاصة في ظل الظروف التي يشهدها العالم بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا، ودورها في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

ومع ارتفاع المنحنى الوبائي فى نهاية شهر ديسمير الماضي وبداية شهر يناير الجاري، أطلقت الوزارة مبادرة الرئيس لمتابعة حالات العزل المنزلى لمصابي فيروس كورونا.

«الصحة»: اهتموا بشرب الألبان حال الإصابة بالفيروس

وقالت الوزارة ممثلة فى مبادرة متابعة حالات العزل المنزلي، «في حالة إصابتك بفيروس كورونا المستجد، اهتم بشرب الألبان، وتناول منتجاتها الخالية أو قليلة الدسم مع وجبتك كلما أمكن، لأنها غنية بالعناصر المهمة كالكالسيوم المهم لصحة الأسنان والعظام لكبار وصغار السن أيضًا».

وتابعت الوزارة أن الألبان ومنتجاتها مهمة أيضًا فى توفير عنصر البروتين لبناء الجسم والكتلة العضلية، مشيرة إلى أن الجبن الأبيض والقريش أفضل من الأجبان المصنعة.

أعراض نزلات البرد

وأوضحت الوزارة أعراض نزلات البرد خاصة بعد الخلط الذي يصيب المواطنين بين أعراض البرد والانفلونزا الموسمية وفيروس كورونا، نظرًا للتشابهة الكبير بينها، وقالت الوزارة إن البرد أو الزكام عبارة عن عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي وتتمثل أعراضها في ارتفاع درجة الحرارة، والعطس المتكرر، واحتقان الأنف، والتهاب الحلق.

وأوضحت الوزارة طرق نقل عدوى البرد، وأكدت أنه ينتقل من شخص لآخر من خلال الرذاذ أو التواصل المباشر مع الشخص المريض، لافتة الى أنه من خلال توجيهات وارشادات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان أمس أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 160463 حالة من ضمنهم 125603 حالة تم شفاؤها، لافتة إلى تسجيل 8853 حالة وفاة.