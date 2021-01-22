«الصحة»: بدء تطعيم الأطقم الطبية العاملة في مستشفيات العزل خلال أيام

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، إن تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا المستجد، سيبدأ بالأطقم العاملة في مستشفيات العزل والصدر والحميات خلال أيام، مشيرةً إلى أنها تريد تسمية تاريخًا محددًا لبدء هذه العملية، من أجل عدم القلق بشأن استمرارية التطعيم بالجرعة الثانية، أما الفئة الثانية التي ستتلقى اللقاحات فستكون الفئات الأكثر عرضة لمخاطر كورونا كمصابي الأمراض المزمنة «الأورام والكلى».

سنطلق موقع تسجيل طلبات الحصول على اللقاح

وأضافت «عاصم» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية» الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر»: «سنطلق موقع تسجيل طلبات الحصول على اللقاح وسنرتب الأولويات، ومن سيحصلون على لقاح فيروس كورونا يجب ألا تقل أعمارهم عن 18 عاما، ونرتب الأولويات وفق توقعات المشكلات والخطورة وسنعمل على تلبية طلبات التطعيم قدر المستطاع».

مستشار الرئيس: التوزيع قبل نهاية يناير

وفي وقت سابق، صرح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، بأن الحالات التي تتعافى من كورونا تخرج من المستشفيات في صورة صحية جيدة، كما أن توزيع اللقاح في مصر سيبدأ قريبًا، محددًا المدة، قبل انتهاء شهر يناير الجاري.

ولفت، إلى أنه سيجرى البدء بالطواقم الطبية، حيث سيجرى توفير أكثر من نوع للقاحات كورونا، وكلها معتمدة ولن تستعمل إلا بعد اعتمادها من الدولة، إذ جرى منح رخصة الطوارئ للقاح الصيني، وأن مصر ستحصل على لقاح أسترازينكا بشكل مبدئي.