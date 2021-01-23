الغموض يحيط بمستقبل ترامب السياسي: «سأفعل شيئا.. لكن لم يحن الوقت»

لم تتضح بعد الخطط المستقبلية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهو ما أوضحه في أول تصريح علني له منذ مغادرته البيت الأبيض، قائلا: «سنفعل شيئا.. لكن لم يحن الوقت لذلك».

وجاء ذلك عندما سألته صحفية أمريكية من «واشنطن إكزامينر» عن خطواته المقبلة، أثناء جلوسه لتناول العشاء في نادي ترامب الدولي للجولف في بالم بيتش بولاية فلوريدا، وأجب عليها ترامب بشكل موجزا قبل أن يطلب منها أحد مساعديه المغادرة، وفقا لما نشرته شبكة «فوكس نيوز».

وصل ترامب إلى منتجع «مارالاجو»، صباح الأربعاء الماضي، قبل وقت قصير من تنصيب الرئيس جو بايدن، وشوهد يلعب الجولف في ناديه في اليوم التالي، وحتى الآن لم يقدم ترامب مؤشرات حول ما يخطط للقيام به بعد فترة رئاسته.

ويستعد ترامب حاليا إلى للمعركة القانونية التي يقودها مجلس الشيوخ ضده على خلفية اقتحام الكابيتول، وبدأ في تشطيل فريق دفاع على رأسه المحامي البارز بوتش باورز، وتحدد النتيجة النهائية لمجلس الشيوخ مستقبل ترامب الذي كان يخطط للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن في حالة إدانته سيتم منعه من الترشخ لأي منصب جديد.

دفع المشرعون الديمقراطيون إجراءات العزل بشأن دور ترامب في أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير، وأعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الجدول الزمني الأولي لمحاكمة ترامب مساء الجمعة.

وسيؤدي المشاركون في المحاكمة اليمين في 26 يناير، بمجرد أن يسلم مجلس النواب رسميا اتهامات المساءلة للشيوخ، وبعد ذلك ستبدأ الفرق القانونية لكلا الجانبين في إعداد ملخصات ومناقشات للقضية، حيث ستبدأ إجراءات المحاكمة في الأسبوع الذي يبدأ في 8 فبراير.

وجاء ذلك بعد أيام من تصويت مجلس النواب بالأغلبية على عزل الرئيس السابق في تهمة واحدة بالتحريض على التمرد.