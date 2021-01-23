أحمد متولي: مشروع «عين القاهرة» لن يمس الأشجار التاريخية أو «الأندلس»

قال أحمد متولي، رئيس مجلس ادارة شركة نيو هاواي للاستثمار، إن الهدف من مشروع «عين القاهرة»، وهي أكبر عجلة ترفيهية في أفريقيا، توفير عنصر جذب سياحي جديد بقلب العاصمة المصرية، يستطيع من خلالها الزائر الإطلاع على معالم القاهرة من «نيل، وأوبرا، وبرج القاهرة»، وغيرها من المعالم.

وأضاف «متولي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «من غير المنطقي أن نقوم بعمل مشروع بهذا الحجم في الصحراء، فمفهومه الأساسي يقوم على رؤية المعالم التاريخية والتراثية والسياحية، وهو ما يتمتع به الموقع الذي وقع اختيارنا عليه».

وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة: «قمنا بدراسة مطولة لأكثر من موقع، ووقع الاختيار على تلك البقعة بحديقة المسلة، من بين 4 حدائق بمنطقة الزمالك على نيل القاهرة، نظرا لكونها أقل حديقة في عدد الأشجار والنخيل، وهدفنا ألا نقطع شجرة واحدة، بل على العكس سيزيد المسطح الأخضر؛ إذ حرصنا في التصميم أن يتداخل مع الأشجار، وكأن كل مبنى جزيرة يحيط بها الأشجار من كل جانب».

وأشار أحمد متولي، إلى أن المشروع لاعلاقة له بحديقة الأندلس التاريخية، كما أشيع من أنباء عن إزالتها لعمل «عين القاهرة».

ووجه «متولي» حديثه لقاطني الزمالك، قائلا: «نطمئنهم المشروع سيكون إضافة للمنطقة، وستزيد المساحات الخضراء، ولن يحدث تكدس مروري بأي شكل، وسنراعي توفير وسائل مرور مختلفة، لضمان السيولة المرورية بتلك المنطقة الحساسة بالزمالك، مثل خدمة النقل النهري باستخدام تاكسي عين القاهرة، وحافلات عين القاهرة للنقل الحر».

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة نيو هاواي للاستثمار: «نأمل أن يحقق عين القاهرة زيارات تتجاوز 2 ونصف مليون سائح وزائر سنويا، ويجرى الآن عمل دراسة لتحديد أسعار التذاكر، ومن المرجح أن تكون ما بين 150 إلى 200 جنيه للتذكرة الواحدة».