بمشاركة 40 منها.. انطلاق مسابقة «حورس للصقور» في صحراء برج العرب «صور»

في يوم للتحدي، شارك 40 صقرا في السباق السنوي، الذي ينظمه اتحاد هواة الجوارح في مصر سنويا، وهي مسابقة للصقور، الأولى من نوعها لدينا، داخل صحراء مدينة برج العرب، غرب الإسكندرية.

وتحت شعار «سباق حورس للصقور» أقيمت المسابقة في الصحراء، وأطلق عليها اسم «حورس» نسبة إلى الصقر حورس المعبود عند الفراعنة، الذي كان يحمي ملك مصر في الزمن القديم.

وقال كابتن أحمد الشريف، رئيس لجنة تنظيم مسابقة حورس للصقور، إن المسابقة تقام سنويا في الإسكندرية ببرج العرب «نجع يادم»؛ إذ تشهد اشتراك عدد كبير من الصقارين من جميع أنحاء محافظات مصر، خاصة مطروح والإسكندرية.

وأضاف «الشريف» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن السباق يجرى تحت شروط معينة لمسار سباق الصقر، منها أن يطير منفردا من نقطة الإطلاق إلى الوصول، وحساب الزمن الذي قطع فيه المسافة، حتي يصل خط النهاية.

وأوضح رئيس لجنة التنظيم، أن الصقر الفائز في المسابقة، صاحب أقل توقيت، بداية من نقطة الانطلاق حتى النهاية؛ إذ تحسب مدة الطير، وصاحب أقل مده يحصد المركز الأول.

وأشار أحمد الشريف، إلى أن عمر هذه المسابقة 5 سنوات؛ إذ بدأت في سنة 2016، وتتطور من عام لآخر من حيث التقنيات وإعداد المشاركين، حيث تخطى عددهم 30 فردا هذا العام.

وأكد «الشريف» أن تربية الصقور تراث قديم متنوع بين مختلف الثقافات، وهو إرث ثمين نحاول المحافظة عليه، ومنعه من الاندثار داخل جمهورية مصر العربية.

وطالب رئيس اللجنة، بالسماح لمشاركة صقارين من الدول العربية والأوروبية في المسابقة؛ إذ أنها تندرج تحت بند السياحة البيئية والرياضية، لافتا إلى أنها من الممكن أن تجني دخلا كبيرا لمصر، خاصة من خلال جذب السياح ومحبي الصقور لمشاهدة المسابقة، واشتراك جميع الجنسيات.