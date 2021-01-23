«تنشيط جيل كوفيد».. جامعة الإسكندرية تشارك في اليوم العالمي للتعليم

تشارك جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، غدا الأحد، في تظاهرة علمية عبر تطبيق Teams، المنظم من وحدة الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد، يشارك فيها خبراء من مصر وتونس ولبنان وسويسرا، وتعد ضمن الاحتفالات العالمية المعلنة من قبل اليونسكو على موقعها، التي يشهدها العالم، تحت شعار «استعادة وتنشيط التعليم لجيل COVID-19».

يأتي ذلك في إطار إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 24 يناير من كل عام، يوما عالميا للتعليم، واحتفالا بدور التعليم من أجل السلام والتنمية.

ووفقا للجمعية العامة للأمم المتحدة، فإنه بدون تعليم جيد ومنصف وشامل للجميع وفرص مدى الحياة للجميع، لن تنجح البلدان في تحقيق المساواة بين الجنسين، وكسر حلقة الفقر التي تترك ملايين الأطفال والشباب والكبار وراءهم.

وأكدت الجمعية، أنه لا يزال 258 مليون طفل وشاب لا يذهبون إلى المدرسة، و617 مليون طفل ومراهق لا يستطيعون القراءة وأداء الرياضيات الأساسية، وأقل من 40% من الفتيات في أفريقيا وجنوب الصحراء يكملن المرحلة الإعدادية، وحوالي 4 ملايين طفل وشاب لاجئ خارج المدرسة، انتهك حقهم في التعليم، وهذا غير مقبول.

وأشارت الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أنه سيتم الاحتفال باليوم الدولي الثالث للتعليم، تحت شعار «استعادة وتنشيط التعليم لجيل COVID-19، حان الوقت الآن لتعزيز التعليم من خلال تكثيف التعاون والتضامن الدولي لوضع التعليم والتعلم مدى الحياة في مركز الانتعاش».

ونوهت الجمعية، إلى أنه سيتم التخطيط للحدث العالمي لهذا اليوم على 3 أقسام رئيسية: «أبطال التعلم، والابتكارات، والتمويل»، وسينظم بالشراكة مع مكتب اليونسكو بنيويورك، ومقر الأمم المتحدة، والشراكة العالمية للتعليم ومركز الدراسات متعددة التخصصات (CRI)، وسيضم مشاركة شركاء من التحالف العالمي للتعليم، احتفاءً بروح اليوم الدولي للتعليم.

وقادت CRI واليونسكو مهرجان كوكب التعلم، للاحتفال بالتعلم في جميع السياقات، ومشاركة الابتكارات التي تلبي إمكانيات كل متعلم، بغض النظر عن ظروفهم.