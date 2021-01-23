7 حالات فقط.. المنوفية تسجل أقل عدد إصابات في الموجة الثانية لكورونا

سجلت مستشفيات العزل بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ويدل هذا الرقم على انخفاض كبير لم يحدث في المحافظة منذ بداية الموجة الثانية للفيروس.

ووفقا لـمصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، انخفضت أعداد الإصابات في المستشفيات بشكل ملحوظ؛ إذ هبط الإجمالي إلى ما هو أقل من 1000 إصابة بفيروس كورونا.

وأكد المصدر، أنه يتم إجراء الكثير من المسحات الطبية للكشف عن مصابي فيروس كورونا، المشتبه فيهم، ولكن تظهر النتيجة سلبية، متوقعا انتهاء ذروة الفيروس بعد انخفاص الأعداد، خلال الأيام الماضية، مشددا على أن وقت الذروة كان في ديسمبر الماضي، وبداية يناير الجاري.

وأوضح المصدر، أنه يتم متابعة جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا بمستشفيات العزل، ومدى تحسنها بشكل مستمر، وكذلك العزل المنزلي، والذي شكل 80 فريقا طبيا لمتابعتهم في العزل المنزلي، مؤكدا أن الوضع العام لفيروس كورونا تحسن بشكل كبير، خلال الأيام الماضية.

ونوه المصدر، إلى أن التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء الكمامه بشكل دائم، نجح في الحد من انتشار الفيروس بشكل أكبر، خاصة مع توجيهات الدولة والغرامات التي توقع على مخالفي تلك الإجراءات الوقائية.

في سياق متصل، توفي الدكتور نبيل محروس، الاستشاري في هيئة التأمين الصحي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد تدهور حالته الصحية في أثناء خضوعه لبروتوكول وزارة الصحة لعلاج مصابي الفيروس.

ونعت نقابة الأطباء بالمنوفية، الدكتور نبيل محروس، في بيان لها، جاء فيه: «تنعى نقابة أطباء المنوفية وفاة دكتور نبيل محروس، استشاري بالتأمين الصحي، الذي توفي متأثرا باصابته بفيروس كورونا، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان».