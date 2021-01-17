تفاصيل انتحار مصاب بكورونا في المنوفية: «أصيب بتوتر وقفز من البلكونة»

شهد مستشفى حميات أشمون التابعة لمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، واقعة انتحار مريض مصاب بفيروس كورونا المستجد، قفزًا من الطابق الثاني، بعد شعوره بالتوتر الشديد إثر تدهو حالته الصحية عقب معرفته بنقله إلى العناية المركزة بمستشفى أشمون العام، وأثناء خروج الممرضه لتجهيز مهدئ له قفر من شرفة الطابق الثاني وتعرض لنزيف شديد ولقي مصرعه في الحال.

وأنهت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية كل الإجراءات اللازمة والتصاريح الخاصة بالدفن، وانتقل الدكتور فيصل جوده وكيل وزارة الصحة، وعدد من القيادات بمديرية الصحة إلي المستشفي لمعرفة ملابسات الواقعة، وتم سؤال التمريض والأطباء عن ملابسات ما حدث، كما انتقلت قوات الشرطة إلي مكان الحادث وحررت المحضر اللازم .

وكشف مصدر طبي بمستشفي حميات أشمون، كواليس انتحار المصاب بكورونا، موضحًا أن المريض انخفض لديه نسبة الأكسجين في الدم أمس، وتم تجهيزه لنقله لمستشفي أشمون العام لإمكانية احتياجه للعناية المركزة، وبدا عليه القلق بعد إخباره بنقله.

وأضاف المصدر، أن الممرضة كانت معه في الغرفة تتابع حالته بعد وضعه على جهاز تنفس صناعي، وطلب الحديث مع ابنه في الهاتف، وبعد ذلك خرجت الممرضة بعد شعوره بالتوتر الشديد لتأتي له بمهدئ، فاستغل ذلك ونزع «ماسك» الأكسجين وقفز من الطابق الثاني، وأصيب بنزيف شديد نتيجة السقوط من أعلى ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وتابع المصدر بأن المريض يُدعى «س.ف»، 57 عامًا، وأُصيب منذ عدة أيام بفيروس كورونا المستجد، ودخل مصابًا بكورونا في الخامس من الشهر الجاري، وكانت حالته الصحية مستقرة حتى بدأت تتدهور أمس، ووُضع تحت الملاحظة الدقيقة من قبل الأطباء مع تجهيز نقله إلى مستشفي أشمون العام.

وباشرت النيابة العامة بأشمون التحقيق في الواقعة، وتم سؤال الأطقم الطبية، وسماع أقوال شهود العيان، وأقروا بأن المريض استغل خروج الممرضه لإحضار الدواء له وقفز من الطابق الثاني، وحاول الأطقم الطبية تقديم العلاج له لكنه لقي مصرعه.